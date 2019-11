Przez cały sezon Formuły 1 widać było wyraźnie, że zespół Williamsa faworyzował George'a Russella kosztem Roberta Kubicy. Mimo to relacje personale między kierowcami są dobre, co podkreślił młody Brytyjczyk. Polak po zakończeniu obecnego sezonu rozstaje się ze stajnią z Grove.

Triumfalny powrót Kubicy do ścigania w F1 nie był udany na torze. Wpływ na to miał przede wszystkim głęboki kryzys jaki przechodzi Williams. Jeden z najbardziej utytułowanych zespołów w F1 już w poprzednim sezonie spisywał się kiepsko. W tym słabość stajni z Grove jest jeszcze większa.

Bolid FW42 wyraźnie odstaje od reszty stawki. Kubica i Russell nie mają szans, żeby nawiązać walkę z rywalami na torze, a o zdobywaniu punktów nie mają nawet co marzyć. Chyba że nastąpi niezwykły splot okoliczności, jak to miało miejsce podczas Grand Prix Niemiec, kiedy to jeden punkt zapisał na swoim koncie Kubica. I jest to jedyny punkcik, jaki był dziełem kierowcy Williamsa w tym sezonie. To raczej się nie zmieni, bo do zakończenia rywalizacji pozostał jeden wyścig o Grand Prix Abu Zabi.

Kubica już wcześniej poinformował, że kończy współpracę z Williamsem. Wciąż nie ma oficjalnej informacji na temat przyszłości polskiego kierowcy. Ostatnio pojawiły się doniesienia, że krakowianin zostanie w F1. Serwis GP Today podał, że w tym tygodniu Kubica ma związać się z Racing Point, gdzie ma pełnić rolę kierowcy rezerwowego i testowego. Równocześnie Polak ma startować w serii DTM jako zawodnik BMW.

Russell, który zostaje w Williamsie, stwierdził, że będzie tęsknił za Kubicą. Nie tylko z punktu widzenia relacji koleżeńskich, ale także dlatego, że wiele nauczył się od Polaka. "Mam świetne relacje z Robertem. Dobrze się dogadujemy" - cytuje Russella serwis racefans.net.

"To niesamowicie zabawny facet. Ma wspaniałą wiedze techniczną. Wiele nauczyłem się od niego, jak radzi sobie z inżynierami i jakie opinie przekazuje. Dzięki temu zobaczyłem, co muszę jeszcze poprawić, żeby być kompletnym kierowcą" - podkreślił Brytyjczyk.

Nie wiadomo, kto zastąpi Kubicę w Williamsie w przyszłym sezonie. Największe szanse ma obecny kierowca rezerwowy Nicholas Latifi.

Gdzie wyląduje Polak? "Czas płynie, ale jestem pewien, że wszystko wygląda dobrze" - stwierdził niedawno Kubica. "Zawsze mówiłem, że chcę się ścigać i pracuję nad tym, żeby tak właśnie było. Prawdopodobnie będą łączył różnie programy" - zaznaczył krakowianin.

Ostatni wyścig sezonu 2019 F1 odbędzie się 1 grudnia w Abu Zabi. Tytuł mistrzowski wśród kierowców zapewnił sobie po raz piąty z rzędu, a szósty w karierze Lewis Hamilton. Wśród konstruktorów najlepszy okazał się Mercedes.

Zdjęcie Robert Kubica często oglądał plecy George'a Russella w tym sezonie / AFP