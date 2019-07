Robert Kubica zajął ostatnie miejsce w pierwszym treningu przed wyścigiem o Grand Prix Wielkiej Brytanii. Na legendarnym torze Silverstone o wiele lepszy czas od Polaka uzyskał jego kolega z zespołu George Russell, który był 17. Niespodziewanie wygrał Pierre Gasly. Kierowca Red Bulla rzutem na taśmę uzyskał najlepszy czas okrążenia, wyprzedzają Valtteriego Bottasa z Mercedesa.

Dla Williamsa jest to niezwykle ważny wyścig. Podczas GP Wielkiej Brytanii jubileusz 50-lecia jako właściciela i szef stajni z Grove świętuje sir Frank Williams. Dla ekipy Roberta Kubicy i George'a Russella jest to też domowy wyścig, w którym chcą zaprezentować się jak najlepiej przed swoimi kibicami. Czy to się uda?



Biorąc pod uwagę osiągi bolidu FW42 będzie o to niezwykle trudno. Williams plasuje się na szarym końcu i trudno o optymizm, żeby coś w tym względzie się zmieniło. Stajnia z Grove przygotowała pakiet poprawek na GP Wielkiej Brytanii i po pierwszym treningu można stwierdzić, że dużo lepiej spisuje się bolid Russella. Brytyjczyk uzyskał lepszy czas od Polaka o prawie 1,5 s. Dzięki temu Russell zajął 17. miejsce, a Kubica tradycyjnie ostatnie.



Niemal przez cały trening ton rywalizacji nadawali kierowcy Mercedesa - Lewis Hamilton i Valtteri Bottas. Raz jeden, raz drugi znajdował się na prowadzeniu. W końcówce wyraźnie przyspieszyły Red Bulle. Najpierw Max Verstappen wskoczył na pozycję wicelidera, a za chwilę jego wynik poprawił Pierre Gasly, spychając Hamiltona poza podium. Francuski kierowca na tym nie poprzestał. Rzutem na taśmę uzyskał lepszy czas od Bottasa o blisko pół sekundy i to on został niespodziewanym zwycięzcą.



Podczas pierwszego treningu działo się sporo ciekawych rzeczy. Kuriozalny incydent, rzadko oglądany w F1, przydarzył się Romainowi Grosjeanowi. Zawodnik Haasa mocno uszkodził bolid wyjeżdżając z alei serwisowej!



Sesja treningowa została przerwana na kilka minut, kiedy zepsuł się samochód Kimiego Raikkonena. Coś złego stało się z jednostką napędową w jego Alfie Romeo i dla słynnego Fina był to koniec treningu.



Przez chwilę również padał deszcz. Na szczęście nie trwało to długo. Kilka zespołów wykorzystało okazję, żeby przetestować opony ma mokrą nawierzchnię. Inni woleli nie ryzykować i po prosto czekali na poprawę pogody.

O godz. 15.00 rozpocznie się druga sesja treningowa.



Zapis relacji z pierwszego treningu:

12.35 - Robert Kubica na ostatnim miejscu z dużą stratą do Gasly'ego - 4,948. Lepszy czas o ponad sekundę uzyskał George Russell, który zajął 17. miejsce.

12.33 - Pierre Gasly wygrywa rzutem na taśmę pierwszy trening, co jest małą niespodzianką. Drugie miejsce zajął Valtteri Bottas (strata 0,456), a trzecie Max Verstappen (0,836). Lewis Hamilton dopiero czwarty.

12.32 - kierowcy mogą jeszcze poćwiczyć start.

12.30 czas treningu dobiegł końca!

12.29 - Gasly rzutem na taśmę wyprzedził Bottasa! Kierowca Red Bulla uzyskał lepszy czas od Fina aż o 0,456 s!

12.27 - zmiana na pozycji wicelidera. Drugie miejsce zajmuje teraz Pierre Gasly z Red Bulla, którego strata do Bottasa wynosi zaledwie 0,086 s. Poza podium wypadł Hamilton.

12.26 - Russell poprawił swój czas. Brytyjczyk zajmuje obecnie 17. miejsce ze stratą 3,112 s do Bottasa. Za nim Raikkonen, Grosjean i Kubica.

12.22 - bardzo dobre okrążenie w wykonaniu Verstappena. Kierowca Red Bulla zajmuje teraz drugie miejsce. Na trzecia pozycję zepchnął Hamiltona. Verstappen traci do liderującego Bottasa 0,380 s.

12.19 - czy kierowcom Williamsa uda się opuścić ostatnie lokaty? Ciężko będzie. Kubica i Russell sporo tracą do wyprzedzających ich Grosjeana i Raikkonena.

12.18 - Kubica i Russell wyjechali na tor.

12.15 - kwadrans do końca pierwszego treningu.

12.13 - deszcz przestał padać. Kierowcy wracają do pracy.

12.07 - najlepsze czasy w poszczególnych sektorach

12.05 - na torze jedynie Carlos Sainz z McLarena. Reszta czeka na poprawę pogody.

12.02 - pada deszcz i spadła przyczepność. Kierowcy masowo zjeżdżają do alei serwisowej. Nikt nie chce za bardzo ryzykować.

12.00 - Sebastian Vettel z Ferrari wskoczył na trzecie miejsce. jego strata do prowadzącego Bottasa wynosi 0,675 s.

11.54 - większość kierowców jedzie na oponach z miękkiej mieszanki, w tym Hamilton i Bottas.



11.50 - tak wyglądała klasyfikacja w połowie treningu

11.48 - kolejna zmiana na pozycji lidera. Teraz na czele jest Bottas z wynikiem 1.27,832.

11.47 - Grosjean wyjechał z alei serwisowej i tym razem nie uszkodził bolidu.

11.46 - bolid Raikkonena usunięty z toru. Można jeździć.

11.45 - zielona flaga! Trening wznowiony!



11.41 - Coś się zepsuło - powiedział Raikkonen. Wygląda na to, że w jego samochodzie jest problem z jednostką napędową.

11.40 - trening przerwany. Bolid Kimiego Raikkonena (Alfa Romeo) odmówił posłuszeństwa.

11.39 - czerwona flaga na torze!

11.37 - a gdzie są Williamsy? Oczywiście na końcu. Kubica ostatni, a Russell przedostatni. Strata Polaka do lidera wynosi 4,289, Brytyjczyka 3,979.

11.36 - Hamilton z Bottasem co chwilę zmieniają się na prowadzeniu. Teraz liderem jest obrońca tytułu. Jego czas to 1.28,122.

11.34 - tym razem kłopoty z opanowaniem bolidu miał Norris.

11.33 - na pozycję lidera wskoczył Hamilton z wynikiem 1.29,118.

11.30 - Russell wypadł z toru na jednym z zakrętów. Brytyjczyk nie opanował bolidu i wykręcił "bączka". Miał jednak szczęście, że na poboczu było dużo miejsca i dzięki temu nie uderzył w bariery ochronne. Russell wrócił na tor.

11.28 - zmiana na pozycji lidera. Teraz najlepszym wynikiem może pochwalić się Bottas - 1.29,604.

11.25 - kuriozalna sytuacja. Romain Grosjean przy wyjeździe z alei serwisowej uderzył w bariery ochronne. Kierowca Haasa zgubił m.in. przednie skrzydło. Rzadko spotykany widok w F1, żeby uszkodzić bolid w alei serwisowej.

11.24 - Kubica ma lepszy czas od Russella o zaledwie 0,001 s!

11.22 - Kubica jako pierwszy pokonał okrążenie pomiarowe i przez krótką chwilę był na czele. Szybko to się zmieniło. Na razie najlepszy czas "wykręcił" Lando Noriss z McLarena - 1.31,691.

11.21 - Kubica tym razem jedzie na oponach z pośredniej mieszanki. Russell tak samo.

11.20 - na trybunach grupa polskich kibiców wspierająca Kubicę.

11.19 - Russell dołączył do Kubicy.



11.18 - Kubica samotnie na torze.



11.16 - na torze pusto. Wszyscy kierowcy w garażach.

11.13 - Hamilton wsiada do bolidu. Za chwilę zobaczymy lidera klasyfikacji generalnej na torze.

11.10 - "Uważaj. Opony są zimne" - taki komunikat usłyszał Rosjanin.

11.08 - na torze jedynie Daniił Kwiat z Toro Rosso.

11.07 - pierwsze kółka za kierowcami, zebrano pierwsze dane, ale żaden nie pokonał okrążenia pomiarowego. Większość zjechała do alei serwisowej na poprawki ustawień.

11.05 - jedynie trzech kierowców jeszcze nie pojawiło się na torze. Są to: George Russell (Williams), Lewis Hamilton i Valtteri Bottas (obaj Mercedes).

11.04 - Charles Leclerc z Ferrari zgłosił problem z hamulcami na okrążeniu instalacyjnym. Mechanicy sprawdzają, co się dzieje.

11.02 - Kubica na okrążeniu instalacyjnym. Polak jako jeden z nielicznych ma założone opony z najtwardszej mieszanki.

11.01 - kierowcy tłumnie wyjeżdżają na tor. Większość na oponach z miękkiej mieszanki.

11.00 - Zaczynamy!



Program Grand Prix Wielkiej Brytanii:

12 lipiec (piątek)

15.00 drugi trening



13 lipiec (sobota)

12.00 trzeci trening

15.00 kwalifikacje



14 lipiec (niedziela)

15.10 wyścig