Po tym, co Robert Kubica pokazał podczas dwóch sesji testowych przed rozpoczęciem sezonu Formuły 1 w barwach Alfa Romeo Racing Orlen, od razu odżyły nadzieje, że krakowianin być może po raz trzeci wróci na fotel kierowcy wyścigowego. Okazuje się, że optymizm wcale nie jest przesadzony, co przyznaje nawet nowy szef Polaka w zespole F1.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. F1. Robert Kubica: Będę występował w dwóch "serialach". Wideo TV Interia

Tydzień temu, podczas pierwszej tury testów na torze Catalunya pod Barceloną, Kubica już na dzień dobry udowodnił, że po odejściu z Williamsa i związaniu się z Alfą Romeo zyskał drugie sportowe życie. A wczoraj zrobił jeszcze więcej: Polak był autorem najszybszego okrążenia z całego dnia. Wprawdzie to "tylko" testy i rezultaty schodzą na dalszy czas, ale niewątpliwie najlepszy czas dowodzi, że w naszym zawodniku wciąż drzemie wielki potencjał.

Reklama

Założenia na ten rok przewidują, że priorytetowym celem Polaka będą starty w pełnym sezonie serii wyścigowej DTM samochodem BMW. Jednak w F1 Kubica też będzie miał do odegrania niebagatelną rolę, realizując zadania kierowcy rezerwowego i rozwojowego w teamie Alfa Romeo Racing Team. 35-latek jednak niedawno wyznał, że w każdej chwili priorytety mogą się zmienić, gdyby okazało się, że z jakichś względów trzeba będzie zastąpić w wyścigu Kimiego Räikkönena lub Antonia Giovinazziego. Powodów może być wiele, od tych losowych, po ewentualną rozczarowującą postawę Fina lub Włocha.



Na dziś Kubica zna swoje miejsce w szeregu, ale spekulacje na temat jego kolejnego powrotu do roli zawodnika wyścigowego F1 powróciły w najlepsze. Okazuje się, że taki scenariusz jest jak najbardziej możliwy!



- Z pewnością. Jeśli spojrzy się na to, co Robert robił poprzednio, to na pewno jest bliżej niż kilka lat temu - przyznał na antenie Eleven Sports Frederic Vasseur, szef zespołu Alfa Romeo Racing Orlen i teamu ART Grand Prix, wspomagającego Kubicę w serii wyścigowej DTM.

Francuz, znający Roberta od kilkunastu lat, dodał, że w ubiegłym sezonie Polak znalazł się w trudnym położeniu. Nie tylko z powodu dołka, w jaki wpadł zespół Williamsa.



- Zadanie, które miał rok temu, nie było łatwe. Znam dobrze George’a (Russella - przyp. Art), ścigał się kiedyś w moim zespole i oceniam go bardzo, bardzo wysoko. Robert był w trudnej sytuacji, ale teraz praca, którą wykona dla nas i w serii DTM, będzie miała wpływ na przyszłość - zapowiada Vasseur.

Szef Alfy Romeo, która jest kontynuatorem tradycji zespołu BMW Sauber, gdzie karierę w F1 rozpoczynał Kubica, nie ukrywa, co na finiszu tego roku będzie działało na korzyść Kubicy.

- Umowa jest taka, że skupiamy się na obecnym sezonie. Najważniejsze są jednak wyniki na koniec sezonu, a nie słowa wypowiedziane 12 miesięcy wcześniej - skwitował 51-letni boss.

Art