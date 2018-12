Zapowiedziana w piątek zmiana nazwy teamu Formuły 1 z Force India na Racing Point jest tylko tymczasowa - poinformował dyrektor zespołu Otmar Szafnauer. Jeszcze przed rozpoczęciem kolejnego sezonu mistrzostw świata na bolidach będzie widniała inna nazwa.

Słowa "Force India" zniknęły zarówno z pojazdów, jak i z oficjalnych dokumentów na przyszły rok, po ostatnim tegorocznym wyścigu. Team został przejęty w sierpniu przez kanadyjskiego miliardera Lawrence'a Strolla. Jego syn Lance był w tym sezonie kierowcą Williamsa, a w 2019 roku prowadzić będzie auto drużyny ojca.

- To nie jest nazwa na stałe, to tylko coś, co wpisaliśmy na formularzu zgłoszeniowym, dopóki nie wymyślimy czegoś na dłużej. To nie będzie Racing Point - zapowiedział Szafnauer.

Od 2008 roku właścicielem Force India był indyjski miliarder Vijay Mallya. Team miał ostatnio spore problemy finansowe i w lipcu został objęty zarządem komisarycznym.

Obok Lance'a Strolla, w zespole mającym siedzibę w Silverstone występować będzie Meksykanin Sergio Perez.

Pierwszy wyścig sezonu 2019 - o Grand Prix Australii w Melbourne - zaplanowano na 17 marca. W stawce kierowców zgłoszonych na przyszły rok jest Robert Kubica, który będzie bronił barw Williamsa.