Fernando Alonso wróci w przyszłym sezonie do Formuły 1. Tak twierdzi kierowca stajni z Maranello Marc Gene. "Ale nie do Ferrari" - powiedział Hiszpan.

Zdjęcie Fernando Alonso /AFP

Alonso po zakończeniu ubiegłego sezonu pożegnał się z F1. Dwukrotny mistrz świata skupił się na występach w World Endurance Championship w zespole Toyoty. Odniósł również pierwsze zwycięstwo w Indianapolis 500 z McLarenem. Jednak Hiszpan niedawno ogłosił, że nie będzie kontynuował swojej przygody w WEC. Wiele osób zastanawia się, czy to oznacza powrót Alonso do F1. Marc Gene, wieloletni kierowca testowy Ferrari, uważa że tak właśnie się stanie.



"Myślę, że wróci, ale nie do Ferrari" - powiedział Gene gazecie "AS". "Fakt, że nie przedłużył umowy z Toyotą, jest sygnałem, że chce być wolny. Wróci do F1, ale tylko wtedy, kiedy dostanie samochód, którym będzie mógł wygrywać wyścigi lub przynajmniej stawać na podium. W tej chwili są trzy zespoły, które spełniają ten warunek" - podkreślił.



"Fernando zawsze ma asy w rękawie, a my nawet o tym nie wiemy" - zakończył Gene.

Reklama

Najnowsze wiadomości o Robercie Kubicy!

RK



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. F1. Kubica po GP Hiszpanii: Zaczęło się całkiem nieźle (ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Formuła 1 - klasyfikacja generalna 1. Lewis Hamilton Mercedes 112 pkt 2. Valtteri Bottas Mercedes 105 3. Max Verstappen Red Bull 66 4. Sebastian Vettel Ferrari 64 5. Charles Leclerc Ferrari 57 6. Pierre Gasly Red Bullt 21 7. Kevin Magnussen Haas 14 8. Sergio Perez Racing Point 13 9. Kimi Raikkonen Alfa Romeo 13 10. Lando Norris McLaren 12 Zobacz pełną tabelę