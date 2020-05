Koszmar Michaela Schumachera nadal trwa. Brazylijski kierowca Felipe Massa potwierdził, że legendarna postać Formuły 1 znajduje się w trudnym stanie. Szczegóły stanu zdrowia Schumachera od wielu lat owiane są tajemnicą.

- Wiem, w jakim stanie jest Schumacher - potwierdził Massa, cytowany przez telewizję "Fox Sports".

Brazylijczyk, który zawsze doskonale rozumiał się z Schumacherem z czasów jazdy w Formule 1, odwiedził ostatnio legendarnego kierowcę.



Stan siedmiokrotnego mistrza świata jest pilnie strzeżoną tajemnicą. Odkąd w 2013 roku Schumacher uległ nieszczęśliwemu wypadkowi na nartach. Wiadomo jedynie, że po upływie pół roku Niemiec wybudził się ze śpiączki.



- Nasze relacje zawsze były bliskie. Myślę, że najważniejsze jest to, że jego sytuacja nie jest łatwa. To trudny okres, ale musimy go wspierać, podobnie jak jego rodzinę. Oni nie lubią ujawniać żadnych informacji i kim ja jestem, żeby to robić? - powiedział Massa mediom.