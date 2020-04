Były szef Formuły 1 Bernie Ecclestone po raz kolejny wezwał właściciela i promotora cyklu koncern Liberty Media do definitywnego odwołania całego sezonu 2020.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. F1. 89-letni Bernie Ecclestone zostanie ojcem po raz czwarty. Wideo © 2020 Associated Press

Rozszerzająca się na świecie pandemia koronawirusa spowodowała, że odwołano lub przełożono na inny termin już dziewięć pierwszych wyścigów.

Reklama

Ostatnio w planach Liberty Media było rozpoczęcie rywalizacji w połowie czerwca od wyścigu o Grand Prix Kanady w Montrealu, ale ten także został odwołany.

Kanada miała być właśnie dziewiątą z 22 tegorocznych rund, wszystkie zostały czasowo anulowane. Wcześniej taki los spotkał imprezy w Australii, Bahrajnie, Wietnamie, Chinach, Holandii, Hiszpanii, Monako i Azerbejdżanie. Kolejne w kalendarzu są GP Francji (28 czerwca) i Austrii (5 lipca), ale ich organizacja także stoi pod znakiem zapytania.

- Formułę 1 powinno się odwołać. I to cały sezon, gdyż nikt nie wie, co się wydarzy, za kilka dni a tym bardziej za kilka tygodni. Nikt rozsądny nie będzie organizował przecież wydarzeń, które mogą grozić rozszerzeniem pandemii - powiedział Ecclestone w wywiadzie dla jednej z niemieckich stacji telewizyjnych.

Zdjęcie Bernie Ecclestone z żoną Fabianą Flosi / AFP

89-letni Ecclestone dodał, że decyzją o rozpoczęciu rywalizacji nie może rządzić pieniądz, tylko... zdrowy rozsądek. - Zdaję sobie sprawę, jak ogromne straty poniesie Formuła, jeżeli nie będzie wyścigów. Ale w sporcie dyktat pieniądza nie może być ważniejszy niż zdrowie i życie ludzi. W Formule dzisiaj potrzeba mocnej ręki, która uderzy w stół i podejmie jedyną rozsądną decyzję - dodał.

Zdaniem Brytyjczyka nie ma szans na to, aby - jak planuje obecny szef F1 Chase Carey - rozegrać w sezonie od 15 do 18 wyścigów. Ecclestone uważa, że nie są na to przygotowane zespoły, które generalnie zawiesiły działalność, a także organizatorzy. - Odwołać sezon, to jedyne bezpieczne dla wszystkich rozwiązanie. Także po to, aby w przyszłości nie było pretensji, sporów, podważania wyników - wyjaśnił swoje stanowisko.

Brytyjczyk nie po raz pierwszy krytykuje decyzję obecnego kierownictwa F1. Już wiele razy negatywnie oceniał poczynania Careya, szczególnie te dotyczące zmian w regulaminach.

Ecclestone był związany z Formułą 1 od końca lat 70., gdy kupił prawa marketingowe i telewizyjne. Później jego rola była coraz większa. To on decydował także o tym, jak zbudowany jest kalendarz i gdzie odbywają się wyścigi Grand Prix. We wrześniu 2016 roku amerykańska korporacja Liberty Media rozpoczęła proces przejmowania kontroli nad F1, procedura trwała kilka miesięcy, ostatecznie 100 procent udziałów kosztowało Amerykanów 4,4 mld dolarów.

Brytyjczyk został zwolniony z funkcji dyrektora generalnego F1 23 stycznia 2017 roku właśnie przez szefa Liberty Media Careya.

Kierowcą rozwojowym i rezerwowym w zespole Alfa Romeo jest w 2020 roku Robert Kubica.

Zdjęcie Pamiętaj! / INTERIA.PL

wha/ co/