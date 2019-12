W Abu Zabi Robert Kubica pojechał, przynajmniej na razie, swój ostatni wyścig w Formule 1. Przyszłość Polaka wciąż nie jest jasna, ale wie czego chce. Plan naszego kierowcy zakłada udział w podwójnym programie - w samochodzie wyścigowym w serii DTM oraz w roli kierowcy testowego i rozwojowego w F1. W tym drugim przypadku o Kubicę starają się dwa zespoły Racing Point i Haas, a ich szefowie mówią o tym otwarcie.

Kubica zdaje sobie doskonale sprawę, że jeśli teraz wypadnie z padoku, jego szanse na powrót do wyścigowej elity będą nikłe. "W tym sporcie nigdy nie wiesz, co się wydarzy" - stwierdził Polak cytowany przez "Auto Motor und Sport".



"W ostatnich 10 latach dostałem wspaniałą lekcję, W 2011 roku miałem w kieszeni kontrakt w Formule 1 i nagle obudziłem się w szpitalu z na wpół uszkodzonym ciałem. Prawie straciłem życie z powodu wypadku samochodowego. Mam nadzieje, że tym razem będzie inaczej. Nie mam jeszcze biletu na przyszły rok, ale kto wie, co się stanie. Zdecydowanie chcę się ścigać. Byłoby marnotrawstwem z mojej strony zainwestować tak dużo i nie znaleźć się w samochodzie wyścigowym w przyszłym roku" - podkreślił 35-letni krakowianin.



Słowa Kubicy wskazują, jaką widzi dla siebie przyszłość. Według medialnych doniesień, Polak będzie bronił barw BMW w serii DTM i wszystko wskazuje na to, że tak właśnie się stanie. 4 grudnia Kubica siedział już w symulatorze BMW. Jednocześnie nie chce wypaść ze środowiska F1. Jest na to duża szansa, bo dwa zespoły są mocno zainteresowane zatrudnieniem naszego zawodnika. Racing Point i Haas zaoferowały Kubicy pracę w roli kierowcy testowego i rozwojowego. Szefowie obu ekip mówią o tym otwarcie.



"Robert byłby dla nas odpowiednim człowiekiem" - powiedział szef Haasa Guenther Steiner. Podobne słowa padły z ust jego odpowiednika w Racing Point. "Chcielibyśmy, aby Robert dołączył do naszego zespołu. Z pewnością może nam pomóc" - wyznał Otmar Szafnauer w "Auto Motor und Sport". Co ciekawe, obaj potwierdzają, że nie chodzi tylko i wyłącznie o pracę w symulatorze, ale również o testy bolidu. "Kierowca symulatora potrzebuje porównania z prawdziwym samochodem" - podkreślił Steiner.



W zakończonym niedawno sezonie F1 Williams zdobył zaledwie jeden punkt i był on dziełem Kubicy. Miało to miejsce podczas Grand Prix Niemiec.



