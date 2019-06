Już w najbliższy weekend czekają nas kolejne emocje w Formule 1. Kierowcy będą walczy o Grand Prix Austrii. - Od ostatniego wyścigu upłynęło mało czasu, więc samochody niewiele się zmienią - powiedział starszy inżynier wyścigowy Williamsa Dave Robson.

Stajnia z Grove jest jedyną w stawce, której kierowcy jeszcze nie zdobyli punktów w tym sezonie. Kubica i George Russell ścigają się między sobą, bo osiągi FW42 nie pozwalają na nawiązanie walki z rywalami. Nic nie wskazuje na to, żeby sytuacja uległa zmianie w Austrii.



"Tor jest jednym z najwyżej położonych w kalendarzu F1. Gładka powierzchnia i wysokie krawężniki sprawiają, że to będzie duże wyzwanie dla opon, hamulców oraz zespołów napędowych. Układ toru, z trzema długimi prostymi i tylko dziewięcioma zakrętami, pozwala na szybką jazdę" - powiedział starszy inżynierów wyścigowy Williamsa Dave Robson cytowany na stronie zespołu.



"Podobnie jak we Francji, Pirelli przygotowało trzy komplety opon i należy spodziewać się podobnej strategii, jak na Paul Ricard. Od ostatniego wyścigu upłynęło mało czasu, więc samochody niewiele się zmienią. W piątek skoncentrujemy się na tym, żeby zebrać jak najwięcej danych dotyczących opon" - dodał.

"Lubię ścigać się w Austrii. Jest to krótki tor, który może wygląda na prosty, ale tak nie jest. W pierwszej części tor ma długą prostą z trudnym "złamaniem" i krótkimi zakrętami. Druga część to dwa szybkie zakręty w lewo, a ostatni zakręt jest bardzo trudny. Wyjeżdża się w "ciemno" na dużej prędkości. Krótki odstęp czasu między wyścigami to intensywny okres dla zespołów. Ogólnie rzecz biorąc, jest to miły tor dla jazdy, zwłaszcza z jego zielonym otoczeniem" - stwierdził Robert Kubica.



"Na tym torze zdobyłem pole position i wygrałem, zarówno w GP3, jak i w F2. Mam więc dobre wspomnienia. Spodziewam się, że to będzie dla nas trudny czas, ale zamierzam skupić się na maksymalnym wykorzystaniu pakietu" - mówił George Russell.

Program Grand Prix Austrii:

28.06 (piątek)

11.00 pierwszy trening

15.00 drugi trening



29.06 (sobota)

12.00 trzeci trening

15.00 kwalifikacje



30.06 (niedziela)

15.10 wyścig