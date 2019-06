To znów nie był udany weekend dla Williamsa. Kierowcy stajni z Grove zajęli ostatnie miejsca w wyścigu o Grand Prix Francji. Tym razem jednak Robert Kubica minął linię mety przed Georgem Russellem. - Obecnie nie mamy możliwości, żeby rywalizować z resztą stawki - przyznał starszy inżynier wyścigowy Williamsa Dave Robson.

Kubica ukończył GP Francji na 18., a Russell na 19. miejscu. Kolejność mogła być odwrotna, gdyby nie wymuszona wizyta Brytyjczyka w alei serwisowej. Na początku wyścigu Russell próbował wyprzedzić Kubicę. Polak odparł atak, a jego kolega z zespołu wyjechał na pobocze, ścinając tabliczkę informującą o ograniczeniu prędkości do 150 km/h. Okazało się, że przednie skrzydło w bolidzie Russela zostało uszkodzone i konieczna była wymiana elementu.



"Staraliśmy się wykorzystać maksymalnie dostępny pakiet. Mieliśmy zaplanowany jeden pit stop, ale uszkodzenia w bolidzie George'a były na tyle poważne, że musiał zjechać do alei serwisowej po raz drugi. Nasze pit stopy były bardzo dobre. Nadal pracujemy, żeby poprawić osiągi samochodu, ale obecnie nie mamy możliwości, żeby rywalizować z resztą stawki" - skomentował Dave Robson na stronie internetowej Williamsa.



"Po mojej pierwszej próbie wyprzedzenia Roberta, wyjechałem szeroko i uderzyłem w tabliczkę. Myśleliśmy, że nie jest to duży problem. Ze względów bezpieczeństwa zdecydowaliśmy się na zmianę przedniego skrzydła. Musimy być cierpliwi i mieć nadzieję, że w końcu zaczniemy nawiązywać walkę z rywalami" - stwierdził Russell.



Kierowcy nie mają zbyt dużo czasu na odpoczynek. Już w niedzielę odbędzie się kolejny wyścig. Zawodnicy będą walczyć o Grand Prix Austrii.

