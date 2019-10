- Orlen zostaje w Formule 1 i zostaje z Robertem Kubicą - zapowiedział po raz kolejny prezes Orlenu Daniel Obajtek. - Chcę się ścigać, bo to moja pasja. To nie musi być Formuła 1 - dodał z kolei Robert Kubica.

Kubica tym sezonem wrócił po ośmiu latach przerwy do jako kierowca wyścigowy w F1. Bolid Williamsa pozostawia jednak sporo do życzenia i Polak oraz jego kolega z teamu Brytyjczyk George Russell przeważnie zamykają stawkę.

- Każdy z nas chce wygrywać i ja też bym chciałbym, ale niestety mi się to nie udaje w tym roku na torze. (...) Mimo niełatwej sytuacji robię to, co do mnie należy - staram się zaprezentować jak najlepiej potrafię. Do każdego wyścigu podchodzę z takim samym nastawieniem. Sytuacja jest niełatwa, ale lubię trudne zadania - zaznaczył Kubica, który uczestniczył w ceremonii wręczenia nagród w loterii swojego sponsora - PKN Orlen.

Koncern już wcześniej poinformował, że w przyszłym roku nie będzie kontynuował współpracy z Williamsem. Zamierza jednak zostać w F1.

- Nie możemy się angażować w Formułę 1 tylko przez jeden rok. To jest projekt wizerunkowy i biznesowy. Orlen zostaje w Formule 1 i zostaje z Robertem Kubicą - po raz kolejny zaznaczył prezes firmy Daniel Obajtek.

Jak dodał, negocjacje trwają i niczego w tym momencie nie można wykluczyć. - To kwestia podejścia i siły przebicia - ocenił.

Przyznał, że rozmowy dotyczą zarówno ekspozycji marki Orlen, jak i roli Kubicy. Kierowca także bierze w nich udział, ale Obajtek zastrzegł, że przede wszystkim robi to Orlen.

- Nie mogę podać szczegółów rozmów, bo są one w toku i obniżyłoby to moją pozycję negocjacyjną. Chcielibyśmy zamknąć negocjacje z końcem listopada i wówczas lub na początku grudnia - może na Mikołaja - podać tę wiadomość. Nasze kolejne działania promocyjne są zaplanowane pod F1 - wskazał.

Zdjęcie Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek (L) oraz Robert Kubica / Rafał Guz / PAP

Określił też Kubicę mianem jednego z najbardziej wartościowych polskich sportowców, który cieszy się ogromną rozpoznawalnością także poza krajem.

- Jest symbolem walki, który powstał jak feniks z popiołów - podsumował szef Orlenu.

34-letni kierowca przyznał, że jego priorytetem jest ściganie się, ale ma świadomość, że miejsca w poszczególnych teamach na przyszły sezon są już zajęte.

- To niekoniecznie musi być Formuła 1. Marka Orlen bardzo się rozwija i mam nadzieję, że dołożyłem do tego małą cegiełkę. Ale o rozwój chodzi też w moim przypadku. Mało osób zdaje sobie sprawę, że po moim wypadku zaczynałem przygodę z motosportem praktycznie od początku. Chodzi teraz o mój rozwój jako kierowcy i osoby. Jestem kierowcą i chcę się ścigać, to moja pasja. Będę usatysfakcjonowany, jeśli będę mógł to robić. To, co będzie się ze mną działo w przyszłym roku, nie zależy jednak w pełni ode mnie - zastrzegł.

Najbliższym wyścigiem F1 będzie niedzielna Grand Prix Meksyku.