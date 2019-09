​Słynny włoski team Formuły 1 Ferrari z optymizmem czeka na niedzielny wyścig na torze Monza, gdzie będą go wspierać dziesiątki tysięcy kibiców. Przed tygodniem w Belgii kierowca tego zespołu Charles Leclerc odniósł pierwsze zwycięstwo w karierze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. F1. Robert Kubica po Grand Prix Belgii (ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Ten sezon, podobnie jak kilka poprzednich, przebiega pod dyktando Mercedesa GP. Po 13 rundach mistrzostw świata broniący tytułu Brytyjczyk Lewis Hamilton zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji generalnej z dorobkiem 268 punktów, a Fin Valtteri Bottas jest drugi - 203.

Reklama

Ferrari pokazało jednak, że o ile pod wieloma względami ustępuje niemieckiemu rywalowi, bardzo dobrze radzi sobie na torach, na których głównym atutem jest prędkość. Tak było w niedzielę na Spa-Francorchamps. W Belgii dominują długie proste i zakręty, które pokonuje się bez konieczności mocnego wyhamowania.

Reprezentant Monako Leclerc oraz jego parter Niemiec Sebastian Vettel zajęli tam pierwsze dwa miejsca na wszystkich treningach oraz w kwalifikacjach. W samym wyścigu Vettela wyprzedzili Hamilton i Bottas, ale Leclerc utrzymał się na czele.

- W kilku wyścigach w tym roku Leclerc miał ogromnego pecha. To powinna być tak naprawdę jego trzecia wygrana. Spodziewam się po nim wielkich rzeczy i cieszę się, że mogę z nim rywalizować i obserwować jego rozwój - powiedział po wyścigu w Belgii Hamilton, pięciokrotny mistrz świata.

Najnowsze wiadomości o Robercie Kubicy!

Monza to jeden z najszybszych torów w całym cyklu. Jest w nim sporo prostych odcinków, a ostrzejsze hamowanie wymagane jest tak naprawdę tylko w dwóch miejscach.

- Najlepszy nastrój przed Monzą byłby wówczas, gdybyśmy wygrali wcześniej kilka wyścigów, a nie tylko Spa. Ale przynajmniej udowodniliśmy, że jesteśmy konkurencyjni i na Monzy możemy zrobić to znowu - powiedział szef Ferrari Mattia Binotto.

Włoski team nie zdołał wygrać przed własną publicznością od 2010 roku.

- Kiedy w ubiegłym roku przyjechałem na Monzę jako kierowca Saubera, to było jedno z najlepszych doświadczeń mojego życia. Otrzymałem bardzo duże wsparcie, a przecież nie byłem nawet w Ferrari. To było niewiarygodne. Przypuszczam, że tym razem odczuję to jeszcze bardziej - ocenił Leclerc.

Do wyścigu we Włoszech przystąpią także obaj kierowcy Williamsa: Robert Kubica i Brytyjczyk George Russell. W 2006 i 2008 roku Polak stanął tam na najniższym stopniu podium, ale tym razem dysponuje gorszym niż rywale bolidem i nie będzie się liczył w walce o czołowe lokaty ani - prawdopodobnie - o 10., ostatnie punktowane miejsce.

Dwie pierwsze sesje treningowe we Włoszech odbędą się w piątek o godz. 11 i 15, trzecia - w sobotę o 12. O 15 rozpoczną się kwalifikacje. Wyścig zaplanowano na niedzielę na 15.10.

Zdjęcie Charles Leclerc / AFP

Klasyfikacja generalna kierowców (po 13 z 21 wyścigów):

1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes GP) 268 pkt

2. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes GP) 203

3. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 181

4. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 169

5. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 157

6. Pierre Gasly (Francja/Toro Rosso) 65

7. Carlos Sainz Jr (Hiszpania/McLaren) 58

8. Daniił Kwiat (Rosja/Toro Rosso) 33

9. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo) 31

10. Alexander Albon (Tajlandia/Red Bull) 26

...

19. Robert Kubica (Polska/Williams) 1