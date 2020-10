Mick Schumacher miał zadebiutować podczas dzisiejszej sesji treningowej, jednak Niemiec nie wyjechał tor ze względu na warunki pogodowe. Pierwszy trening został odwołany i syn legendarnego Michaela Schumachera będzie musiał poczekać na debiut w F1. - Nie chcę teraz podejmować decyzji, na pewno zobaczymy go w przyszłości - powiedział szef teamu Alfa Romeo Frederic Vasseur.

Mick Schumacher bardzo dobrze sprawuje się w Formule 2, co napędziło medialne doniesienia dotyczące jego przyszłości. Według niemieckich i włoskich mediów w przyszłym sezonie wystąpi on w barwach Alfy Romeo. Podczas GP Eifel miał natomiast zadebiutować w F1, zastępując Antonio Giovinazziego w pierwszym treningu.



Warunki pogodowe uniemożliwiły jednak wyjazd na tor i obie sesje zostały odwołane: - Szkoda. Mogłem uczestniczyć w spotkaniach i zobaczyć jak Alfa jest zarządzana od środka. Chcę uzyskać jak najwięcej informacji, ale oczywiście wolałbym prowadzić - stwierdził Schumacher, cytowany przez "Sport1.de".

Niemiecki kierowca może nie otrzymać jednak kolejnej szansy. Jak powiedział szef teamu Alfa Romeo Frederic Vasseur występ podczas następnego GP jest niemożliwy: - Nie wierzę w to, szkoda, że musimy myśleć o innym terminie. Na pewno wkrótce zobaczymy go w F1. Myślę, że za niedługo podejmiemy decyzję, co do naszych kierowców na przyszły sezon. Oczywiście decyzja należy również do Ferrari - powiedział Francuz, w rozmowie z "Sky".



- To wspaniały chłopak. Zasługuje na swoją szansę i mam nadzieję, że zobaczymy go przyszłym sezonie w bolidzie F1 - powiedział kierowca Ferrari Sebastian Vettel.



Schumacher zajmuje obecnie 1. miejsce w klasyfikacji Formuły 2, z 191 punktami na swoim koncie. Na 2. lokacie znajduje się natomiast Callum Ilott - również junior Ferrari, który miał dziś zadebiutować w bolidzie Haasa.



Robert Kubica jest obecnie rezerwowym kierowcą Alfy Romeo.



