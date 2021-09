Formuła 1. Co dalej z Robertem Kubicą? "Nikt nie rozważa nawet opcji jego powrotu"

Aktualnie Polak pełni rolę trzeciego kierowcy w ekipie Alfa Romeo Racing Orlen. Informacja o zakończeniu karierzy przez Raikkonena, który broni barw tego zespołu a także odejściu Antonio Giovinazziego mogłaby w teorii oznaczać, że nasz rodak "przesunie" się w hierarchii. Nie jest to jednak takie proste, a świat F1 powoli zaczyna żyć transferową karuzelą.

Do walki o fotel w Alfa Romeo ma aspirować, według medialnych przecieków Valtteri Bottas, który pożegna się z Mercedesem. Kto obsadzi drugi bolid? Tu teorii jest wiele, lecz jak donosi Gutowski - raczej nie będzie to Robert Kubica. - W padoku nikt nie rozważa nawet opcji jego powrotu - poinformował na łamach "Przeglądu". Co ciekawe, przytoczył także swoją rozmowę z "prominentnym dziennikarzem ze świata F1", który miał zasugerować, że ze sponsorowania Alfy Romeo zrezygnuje Orlen.



W obecnym sezonie Kubica startował m.in. w 24LeMans. Wraz z ekipą zmierzał po triumf w swojej kategorii, lecz na ostatnim okrążeniu usterka bolidu sprawiła, że zmagań nie udało się ukończyć.



TC

Reklama

Siatkarskie emocje na wyciągnięcie ręki - zobacz!