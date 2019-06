Ten temat praktycznie od początku sezonu rozgrzewa kibiców Roberta Kubicy. Czy bolid polskiego kierowcy ma nieco gorszą specyfikację od auta, w którym lepsze czasy i miejsca od Polaka osiąga George Russell? Właścicielka zespołu Claire Williams zaprzecza, by taka sytuacja kiedykolwiek miała miejsce.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. F1. Kubica o bolidach Williamsa: To jest największy problem początku sezonu" (WYWIAD ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports F1 Formuła 1. Valtteri Bottas najszybszy na drugim treningu przed Grand Prix Francji, Kubica 20. Fin Valtteri Bottas z Mercedesa z czasem 1,30.937 okazał się najlepszy w drugiej sesji treningowej przed niedzielnym wyścigiem o Grand Prix Francji. Drugi...

- Wydaje mi się że oba samochody są trudne do prowadzenia, ale to jest trochę tak, że różni kierowcy mają swoje różne style prowadzenia i przyzwyczajenia. Wiele elementów wpływa, jak samochód się zachowuje. Mogę tylko wszystkich zapewnić, że obaj mają dokładnie takie same samochody na każdy wyścig. Tak jest od początku tego sezonu. Przecież zdarzyło się też, że zamieniliśmy ich nadwozia - powiedziała z rozmowie z reporterem Eleven Sports Claire Williams, szefowa zespołu Kubicy.

Reklama

Wywiad został przeprowadzony podczas trwającego weekend wyścigowego we Francji, gdzie w niedzielę kierowcy staną na starcie.

Dziennikarz zadając to pytanie zwrócił uwagę, że również ojciec kierowcy rezerwowego Williamsa Nicholasa Latifiego mówił, gdy jego syn testował bolid w Kanadzie, że samochód zachowywał się bardzo nieprzewidywalnie.

- Nie ma czegoś takiego, że w tych samochodach jest coś szczególnego. Nie dyskryminujemy żadnego kierowcy. Po co mielibyśmy to robić? Traktujemy ich dokładnie w ten sam sposób i nie widzę żadnego powodu, dla którego mielibyśmy tak robić - zapewnił Williams.

AG