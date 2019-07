Zespół Williamsa jest jedynym w stawce Formuły 1, który nie zdobył punktu w tegorocznej rywalizacji o mistrzostwo świata. Ma być jednak lepiej. Claire Williams, szefowa zespołu, powiedziała, że naprawiono większość problemów mechanicznych i teraz poprawia się sprawa aerodynamiki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Formuła 1. Claire Williams o porównywaniu bolidów Kubicy i Russella: Nie dyskryminujemy żadnego kierowcy (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

W Polsce uważnie przygląda się zespołowi z Grove, ponieważ od tego sezonu jeździ w nim Robert Kubica.

Reklama

Na razie zarówno Polak, jak i George Russell są autsajderami w stawce, gdyż do tej pory nie wywalczyli jeszcze "oczka".

"Szybko wiedzieliśmy, gdzie są obszary, w których jesteśmy słabi. Dla każdego jest jednak oczywiste, że Formuła 1 to sport zdominowany przez sprawy z aerodynamiką, dlatego zmniejszyliśmy docisk aerodynamiczny i dalej nad tym pracujemy. W zeszłym roku przeszliśmy ogromną zmianę aerodynamiczną, pozyskując nowego szefa tego działu - Douga McKiernana, który wprowadził nową filozofię do tego, jak dostosować aerodynamiczne osiągi do samochodu" - mówiła Claire Williams.

"Kiedy zrobisz coś takiego, to zawsze potrzeba trochę czasu. Widzimy teraz, że nasze wskaźniki wydajności aerodynamicznej idzie w górę, co dla nas jest dobrą informacją. Weryfikacją będą najbliższe wyścigi" - dodała.

Pozostały jednak jeszcze pewne rzeczy, nad którymi zespół Williamsa wciąż musi mocno pracować.

"Potem pojawiły się pewne problemy mechaniczne. Sądzę jednak, że ludzie są świadomi tego, że ciężko pracujemy, aby je rozwiązać. Większość już nam się nawet udało. Wszyscy ciężko pracują i wreszcie czuję, że pojawiło się światełko w tunelu" - stwierdziła szefowa Claire.



Kierowcy Formuły 1 w najbliższy weekend wystąpią w Grand Prix Niemiec na Hockenheimringu.

Zdjęcie Robert Kubica / AFP

Formuła 1 - klasyfikacja generalna 1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 223 pkt 2. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 184 3. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 136 4. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 123 5. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 120 6. Pierre Gasly (Francja/Red Bull) 55 7. Carlos Sainz junior (Hiszpania/McLaren) 38 8. Kimi Räikkönen (Finlandia/Alfa Romeo) 25 9. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 22 10. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 22 11. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) 17 12. Kevin Magnussen (Dania/Haas) 14 13. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point) 13 14. Daniił Kwiat (Rosja/Toro Rosso) 12 15. Alexander Albon (Tajlandia/Toro Rosso) 7 16. Lance Stroll (Kanada/Racing Point) 6 17. Romain Grosjean (Francja/Haas) 2 18. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo) 1

Formuła 1 - klasyfikacja generalna konstruktorów 1. Mercedes 407 pkt 2. Ferrari 243 3. Red Bull 191 4. McLaren 60 5. Renault 39 6. Alfa Romeo 26 7. Racing Point 19 8. Toro Rosso 19 9. Haas 16 10. Williams 0

Pawo