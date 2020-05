Formuła 1. Charles Leclerc zagrał w filmie u Claude’a Leloucha

Charles Leclerc mimo odwołania Grand Prix Monako szalał w ostatnią niedzielę na ulicach Monte Carlo. Zasiadł za kierownicą Ferrari SF90. Wytyczne dostawał jednak nie od dyrektora technicznego Mattii Binotto, ale słynnego reżysera filmowego Claude’a Leloucha.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Formuła 1. Kolejne wyścigi przełożone. Wideo © 2020 Associated Press

Kamera. Akcja! Niedziela, 24 maja, godz. 6 rano. Miejsce, ulice Monaco. Trasa doskonale znana z GP Monako, rozgrywanego bez przerwy od 1955 roku. W tym sezonie miało się odbyć właśnie 24 maja. Został odwołany z powodu pandemii. W niedzielę były jednak te same szykany, Tunel, Casino, Hotel de Paris.... Runda liczyła 3,337 km.

Runda poniżej dwóch minut

Reklama

Głównym aktorem tego epizodu był Charles Leclerc. To jego ziemia. Urodził się w Monako. Od dwóch lat ściga się w F1. Jest wielką nadzieją Francuzów. Wygrał już dwukrotnie Grand Prix, 10 razy stawał na podium. Od ubiegłego roku jeździ w Scuderia Ferrari. Ma szansę stać się pierwszoplanową postacią we włoskim zespole, zwłaszcza teraz, gdy team opuszcza Sebastian Vettel.

Leclerc na razie zagrał główną rolę w filmowej sekwencji realizowanej przez Claude’a Leloucha, 83-letniego reżysera, przez lata uhonorowanego Oscarami, Złotą Palmą. Jego najwybitniejszy film to "Kobieta i mężczyzna". - To dla mnie ogromne wyróżnienie. Mogłem uczestniczyć w nagraniu realizowanym przez taką legendę. Czułem ogromną przyjemność. Za kierownicą robiłem to, co najbardziej lubię robić: prowadziłem samochód - dzielił się wrażeniami po nagraniu Leclerc.

Francuski kierowca opowiadał, że dostał jedno zadanie - szybko jechać. - Miałem cisnąć jak najmocniej. Nie musiał mi tego mówić, bo jestem zawodowym kierowcą i wykonuję tę pracę na co dzień - mówił. Najszybciej udało mu się przejechać prosty odcinek na linii startu - 240 km na godzinę. Leclerc cieszył się, że kilka razy pokonał rundę poniżej 2 minut, raz stoper zanotował 1.48. Rekordzistą jest Lewis Hamilton, który w ubiegłym roku pokonał rundę w minutę i 10 sekund. - Oczywiście, że to nie jest Formuła 1, ale w tej kategorii samochodów to jest Formuła 1. Cieszę się, że po dwóch miesiącach izolacji mogłem zasiąść za kierownicą. To było trochę dzikie. Nie było ścigania się, trybun, widzów - przyznał w wywiadzie dla dziennika "L’Equipe".