Formuła 1. Charles Leclerc z pole position przed Grand Prix Azerbejdżanu

Już treningi udowodniły, że tor w Baku nie należy do najłatwiejszych. Jako pierwsi swoje bolidy rozbili Lance Stroll oraz Anonio Giovinazzi.



Do kolejnych dwóch groźnych zdarzeń doszło tuż przed zakończeniem trzeciej części kwalifikacji. Wypadki Yukiego Tsunody i Carlosa Sainza sprawiły, że na torze wywieszono czerwoną flagę, co zakończyło rywalizację.



W garażu Ferrari zapanowała euforia. Niespodziewanie drugi raz z rzędu kwalifikacje wygrał bowiem Charles Leclerc. Drugi był Lewis Hamilton, trzeci Max Verstappen.





Wyniki kwalifikacji przed Grand Prix Azerbejdżanu:

TB



