Charles Leclerc ostatnio prezentuje znakomitą formę i nie jest to na pewno dzieło przypadku. Kierowca Ferrari po raz trzeci z rzędu i piąty w tym sezonie wygrał kwalifikacje. Monakijczyk wystartuje z pole position w niedzielnym wyścigu o Grand Prix Singapuru. Robert Kubica zajął ostatnie miejsce.

Przypomnijmy, na sobotnim treningu Robert Kubica (Williams) był lepszy jedynie od Daniiła Kwiata. Najszybszy był Charles Leclerc z teamu Ferrari. Monakijczyk przejechał jedno okrążenie w czasie 1.38,192. Drugi rezultat gorszy o 0,207 s miał broniący tytułu lider klasyfikacji generalnej Brytyjczyk Lewis Hamilton (Mercedes), a trzeci Niemiec Sebastian Vettel (Ferrari) - strata 0,619.



Taka samą kolejność mieliśmy w kwalifikacjach, które dostarczyły nie lada emocji. Różnice między najlepszymi zawodnikami były tak małe, że każdy mógł zdobyć pierwsze pole startowe. W każdej części kwalifikacji ton nadawali kierowcy Ferrari i Mercedesa. Kroku dotrzymywał im jedynie Max Verstappen z Red Bulla. W Q1 świetne tempo pokazali Valtteri Bottas i Hamilton. Najlepszy czas "wykręcił" jednak Fin. Obrońca mistrzowskiego tytułu były minimalnie gorszy. Ferrari odpowiedziało w Q2. Duet stajni z Maranello zajął dwa pierwsze miejsca - Leclerc okazał się szybszy od Vettela o zaledwie 0,070 s!

W Q3 walka rozgorzała na dobre. Na początku Vettel pojechał fantastycznie i z czasem 1.36,437 został liderem. Coś dziwnego stało się z Mercedesami. Zarówno Hamilton i Bottas stracili do Niemca sekundę. Obaj postawili wszystko na jedną kartę i długo czekali z powrotem na tor. Wyjechali tak, żeby kończyć kwalifikacje. Vettel znów uzyskał świetny wynik, ale rzutem na taśmę wyprzedził go Leclerc. Wszyscy czekali na to, co zrobi jadący jako ostatni Hamilton. Lider klasyfikacji generalnej nie dał rady Leclercowi. Brytyczyk stracił do kierowcy Ferrari 0,191 s. Przedzielił jednak "czerwone strzały", bo zajął drugie miejsce, a na trzecie zepchnął Vettela. Niemiec kręcił z niedowierzaniem głową, kiedy wysiadł z bolidu. Wyraźnie był zawiedziony, że skończył dopiero trzeci.

Ferrari ma nowego bohatera, a wygląda na to, że i cała F1. Leclerc ostatnio spisuje się po prostu rewelacyjnie. Wygrał dwa wyścigi z rzędu i teraz ma szansę na hat-tricka.

A Kubica? Tradycyjnie. Polak szybko pożegnał się z kwalifikacjami. Odpadł już w Q1, zajmując ostatnie miejsce. Tuż przed nim uplasował się drugi z kierowców Williamsa George Russell.



Niedzielny wyścig w Singapurze rozpocznie się o godz. 14.10 czasu polskiego.

RK

Wyniki kwalifikacji:

Przebieg kwalifikacji przed GP Singapuru:

16.03 - trzecie miejsce dla Vettela, który jest wyraźnie zawiedziony.

16.02 - drugi miejsce rzutem na taśmę zajął Hamilton. Obrońca tytułu stracił do Leclerca 0,191 s!



16.02 - to piąte w tym sezonie i trzecie z rzędu pole position dla Leclerca!

16.01 - koniec kwalifikacji! Pole position dla Leclerca!

15.58 - Vettel rozpoczął ostatnie okrążenie pomiarowe w tych kwalifikacjach.

15.57 - Mercedesy stawiają wszystko na jedną kartę. To Bottas i Hamilton będą kończyć kwalifikacje.

15.57 - Hamilton i Bottas jeszcze czekają na wyjazd z garażu.

15.56 - kierowcy wracają na tor!

15.55 - pięć minut do końca Q3!

15.54 - co się dzieje z Mercedesami?! Hamilton i Bottas stracili do Vettela sekundę!

15.53 - Leclerc drugi - strata 0,354.

15.52 - Vettel liderem z czasem 1.36,437!

15.52 - Hamilton i Bottas także.

15.51 - Vettel na pomiarowym kółku.

15.50 - 10 minut do końca Q3.

15.49 - wszyscy zawodnicy, którzy znaleźli się w Q3, są na torze.

15.48 - zaczynamy Q3 z udziałem 10 kierowców!

15.45 - wyniki Q2:

15.44 - decydująca walka o pole position zapowiada się ekscytująco!



15.43 - w Q2 najlepiej spisali się kierowcy Ferrari. Wygrał Leclerc przed Vettelem. Różnice w czołówce są jednak minimalne.



15.43 - z dalszej rywalizacji odpadli: Perez, Giovinazzi, Gasly, Raikkonen i Magnussen.

15.42 - koniec Q2!

15.41 - Sebastian Vettel wskoczył na drugie miejsce! Jego strata do Leclerca wynosi tylko 0,070!

15.40 - decydująca walka o awans do finału kwalifikacji.

15.39 - tak wyglądało spotkanie Raikkonena ze ścianą

15.36 - na zagrożonych miejscach są: Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Pierre Gasly (Toro Rosso), Sergio Perez (Racing Point), Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) i Kevin Magnussen (Haas).

15.35 - niespełna pięć minut do końca Q2.

15.35 - Leclerc potwierdza, że jego znakomita forma nie jest dziełem przypadku.

15.33 - Fin zjechał do garażu. Raikkonen jest na zagrożonym miejscu.

15.32 - Uderzyłem w ścianę - zameldował Kimi Raikkonen (Alfa Romeo).

15.31 - tuż za Monakijczykiem Hamilton (0,131), Max Verstappen z Red Bulla (0,159) i Bottas (0,212). Różnice minimalne!



15.30 - fantastyczny wynik Leclerca! Kierowca Ferrari uzyskał 1.36,930!

15.29 - Bottas i Leclerc również.

15.28 - Hamilton na pomiarowym okrążeniu.

15.27 - większość zawodników na torze. Wszyscy na miękkich oponach.



15.26 - zaczynamy Q2 z udziałem 15 kierowców!

15.25 - oto pełne wyniki Q1:

15.24 - świetne tempo w Q1 pokazały Mercedesy. Najlepszy czas "wykręcił" Bottas, a tuż za nim był Hamilton.

15.22 - oprócz dwóch kierowców Williamsa wyeliminowani zostali także: Daniił Kwiat (Toro Rosso), Lance Stroll (Racing Point) i Romain Grosjean (Haas).

15.21 - tak jak można było przypuszczać Kubica i Russell na dwóch ostatnich miejscach.

15.20 - wszystko już jasne w Q1!

15.19 - zagrożeni kierowcy jeszcze walczą o awans do Q2.

15.18 - czas Q1 dobiegł końca!

15.17 - Hamilton również pojechał znakomicie, ale minimalnie gorszy od swojego kolegi - strata 0,248.

15.16 - znakomity czas Bottasa! Fin uzyskał 1.37,317!

15.15 - Hamilton i Bottas wyjechali na miękkich oponach. Czy poprawią wynik Leclerca?

15.13 - pięć minut do końca Q1.

15.12 - Leclerc w alei serwisowej. Kierowca Ferrari może być prawie pewny awansu do Q2.

15.11 - Kubica i Russell mają na koncie pomiarowe okrążenie. Straty jednak duże. Polak traci 3,172 s, a Brytyjczyk 2,853. Obaj zajmują teraz ostatnie miejsca.

15.10 - przypomnijmy, że po pierwszej części kwalifikacji pożegnamy pięciu kierowców.

15.09 - wynik Leclerca jest mocno wyśrubowany.

15.07 - Leclerc tak jak Kubica. W bolidzie ma założone miękkie "gumy". Lewis Hamilton i Valtteri Bottas z Mercedesa jadą na oponach z pośredniej mieszanki.

15.05 - mamy już pierwsze czasy. Na czele Charles Leclerc z Ferrari z wynikiem 1.38.014.

15.04 - Kubica i jego kolega z zespołu George Russell jadą na oponach z miękkiej mieszanki.

15.02 - Robert Kubica wyjechał na okrążenie instalacyjne.



15.00 - Zaczynamy!