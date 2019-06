Charles Leclerc z Ferrari po raz drugi w karierze wywalczył pole position, tym razem do wyścigu o Grand Prix Austrii. 21-letni Monakijczyk czasem 1.03,003 zafundował rywalom nokdaun i zgłosił akces do zwycięstwa w niedzielnym wyścigu. Robert Kubica i George Russell nie sprawili niespodzianki, odpadając w pierwszej turze kwalifikacji, ale obaj skorzystają na problemach z bolidami paru rywali. Niedzielny wyścig rozpocznie się o godz. 15.10.

21-letni Leclerc od początku zmagań w Austrii prezentował się wspaniale. Tylko w pierwszym treningu musiał uznać wyższość mistrza świata i aktualnego lidera sezonu, Lewisa Hamiltona oraz dwóch innych rywali - Sebastiana Vettela i Valtteriego Bottasa. Podczas drugiego piątkowego przejazdu Monakijczyk już przedarł się na czoło stawki, kończąc z najszybszym rezultatem trwające półtorej godziny zmagania. Świetną dyspozycję potwierdził także dzisiaj, jako jedyny "łamiąc" barierę minuty i czterech sekund, osiągając czas 1.03,987.



W kwalifikacjach Leclerc udowodnił, że jest piekielnie szybki. Młody talent na ostatnim kółku "wykręcił" czas 1.03,003 i nie dał szans Hamiltonowi, wyprzedzając gwiazdę Mercedesa aż o 0,259 s. Trzeci czas uzyskał Max Verstappen z Red Bulla, a czwarty Bottas.



Wielkiego pecha miał Sebastian Vettel, drugi z kierowców Ferrari. Niemiec w ogóle nie wyjechał na decydującą, trzecią sesję kwalifikacji, najpewniej z powodu problemów z bolidem. W pewnej chwili widać było popłoch w garażu włoskiej stajni, a na miejscu pojawił się także obserwator z ramienia FIA, aby odnotować ewentualne prace przy samochodzie byłego mistrza świata.



Pierwsza sesja kwalifikacyjna zakończyła się pechowo dla Sergio Pereza z Racing Point, który o zaledwie 0,011 s przegrał z Kevinem Magnussenem walkę o awans do Q2. Kolejnymi kierowcami, którzy w pierwszej turze pożegnali się z szansą o wyższe pola startowe, byli Lance Stroll z Racing Point (+1,025), Daniił Kwiat z Toro Rosso (+1,517), Russell z Williamsa (+2,097) i Kubica (+2,399).

Druga tura walki o pole position zakończyła się dla zespołów Haas i Renault. Do czołowej "10" nie potrafili przebić się Kevin Magnussen (+1,088), Romain Grosjean (+1,112), Nico Huelkenberg (+1,138), Daniel Ricciardo (+1,412), a także sklasyfikowany na 13. pozycji Alexander Albon z Toro Rosso (+1,287).

Kubica i Russell jednak skorzystają na pechu rywali. Poprawki w bolidach Albona, Huelkenberga i Carlosa Sainza sprawiły, że ci zawodnicy zostaną cofnięci na starcie, dzięki czemu ostatni w kwalifikacjach Polak wystartuje co najmniej z 18. miejsca.

Z karą cofnięcia o pięć pozycji na starcie wyścigu musi także pogodzić się Duńczyk Kevin Magnussen. Zawodnik zespołu Haas F1 Team został ukarany z powodu wymiany skrzyni biegów na skutek awarii bolidu w trzecim treningu. Zagrożony karą jest także Russell, który w Q1 przyblokował jadącego na szybkim okrążeniu Kwiata. Rosjanin powiedział przez radio, że "prawie został zabity".

W klasyfikacji generalnej, po 8 z 21 wyścigów, prowadzi Hamilton - 187 pkt, przed Bottasem - 151 i Vettelem - 111. Kubica pozostaje bez punktów.

Trzy sesje i tyle razy ostatnie miejsca - tak wyglądał "dorobek" Roberta Kubicy przed kwalifikacjami. Do wyników Polaka w Williamsie już zdążyliśmy się przyzwyczaić, ale w tym konkretnym przypadku martwi regres, porównując wszystkie sesje. Krakowianin zaczął od straty 2,827 s, podczas drugiej sesji do lidera dzieliło go 3,422, a dziś w południe stracił jeszcze więcej, bo aż 3,497. Każdorazowo przedostatnią pozycję, ale wyraźnie nad naszym kierowcą, zajmował drugi zawodnik stajni z Grove, 21-letni Russell.

Przebieg kwalifikacji do wyścigu o GP Austrii:

16 - fantastyczna walka, Leclerc wyśrubował swój czas i wygrał po raz drugi w karierze kwalifikacje z rezultatem 1.03,003! Drugi Hamilton, trzeci Verstappen.



15.59 - ostatni odcinek walki o pole position, pasjonująca końcówka



15.58 - kierowcy wyjeżdżają na decydujące okrążenia



15.56 - kierowców Mercedesa rozdzielił Max Verstappen z Red Bulla, legitymując się trzecim czasem



15.55 - koszmarna wiadomość dla Vettela, Niemiec już nie wyjedzie na tor w kwalifikacjach - problemy z jego bolidem widocznie okazały się powazne



15.53 - nokdaun w wykonaniu Leclerca! Kierowca Ferrari wykręcił czas 1.03,208, lepszy od drugiego Bottasa aż o 0,351

15.53 - czas na Hamiltona i Bottasa, kierowcy Mercedesa na miękkich oponach



15.51 - pierwsi na torze pojawili się kierowcy Alfy Romeo Raikkonen i Giovinazzi



15.50 - Leclerc został poproszony o wyłączenie silnika. Kierowcy już w gotowości, by wyjechać na tor



15.45 - popłoch w garażu Sebastiana Vettela, temu wszystkiemu przygląda się wysłannik FIA. Co stało się z samochodem Niemca?



15.42 - Leclerc i Vettel z Ferrari oraz Hamilton - oto trzej najszybsi kierowcy podczas Q2



15.41 - Magnussem, Grosjean, Huelkenberg, Albon i Ricciardo - piątka kierowców, którzy odpadli przed decydującą fazą kwalifikacji



15.40 - Leclerc wyjechał na świeżył komplecie miękkich opon i umocnił się na prowadzeniu - 1.03,378

15.39 - zepsute okrążenie Magnussena, wyjazd na żwir Duńczyka. W tej sytuacji sporo stracił Norris



15.39 - ostatnia minuta pozostała do zakończenia Q2



15.38 - okrążenie Bottasa, patrząc na pierwsze sektory, nieco poszło na zmarnowanie i nie zaowocowało awansem do pierwszej trójki



15.36 - Ferrari na razie zakrywa opony, jakie zostały założone na bolidy kierowców. Kto kogo przechytrzy?



15.33 - Verstappen, Hamilton i Bottas ciągle z szansą na zaatakowanej pierwszej pozycji, gdy wyjadą na zestawie miękkich opon



15.31 - Huelkenberg, Albon, Grosjean, Ricciardo, Sainz - na razie ci kierowcy są pod kreską



15.30 - sędziowie przypatrzą się też ewentualnemu przyblokowaniu Raikkonena przez Hamiltona



15.29 - nowe porządki zrobili kierowcy Ferrari na miękkich oponach! Najlepszym czasem popisał się Leclerc 1.03,459, a na drugą lokatę wskoczył Vettel



15.29 - Verstappen znów pokazał moc - kierowca Red Bulla przedarł się na prowadzenie



15.28 - pierwszy zmierzony czas ma Hamilton, po chwili wyprzedzony przez Bottasa



15.26 - rozpoczęła się druga tura kwalifikacji



15.25 - Daniił Kwiat z Toro Rosso wściekły na sytuację, w której został przyblokowany przez Russella. Sędziowie zajmą się tym incydentem i można spodziewać się kary dla Brytyjczyka.



15.19 - Perez, Stroll, Kwiat, Russell i Kubica - ci kierowcy zakończyli kwalifikacje na Q1



15.18 - kierowcy Williamsa znów przepadli w Q1!



15.17 - Kubica utknął na ostatniej pozycji



15.17 - Verstappen wskoczył na pierwsze miejsce - 1.03,807

15.16 - Polak wyjechał na tor na ostatnie okrążenie - do końca Q1 pozostało półtorej minuty



15.15 - Kubica jeszcze pozostaje w garażu, na torze jest Russell



15.13 - Kubica zwrócił się z prośbą o zmianę ustawień przedniego skrzydła



15.13 - Hamilton wezwany przez swojego inżyniera do alei serwisowej, po chwili także Bottas



15.12 - 4. i 7. czas - to na razie pozycje Hamiltona i Bottasa z Mercedesa na sześć minut do końca Q1



15.11 - Raikkonen, Kwiat, Stroll, Russell i Kubica - ci kierowcy na ten moment są pod kreską



15.10 - Vettel wskoczył za plecy Leclerca



15.09 - drugi czas należy do Gasly'ego z Red Bulla, a trzeci do jego kolegi z zespołu Maxa Verstappena



15.08 - jeszcze tylko Verstappen bez okrążenia pomiarowego



15.07 - na prowadzenie przedarł się Leclerc z Ferrari - czas 1.04,138

15.06 - Raikkonen wściekły na Hamiltona, co wykrzyczał przez radio



15.05 - połowa kierowców już ma za sobą pomiarowe kółka



15.04 - Russell przed Kubicą - duża strata kierowców Williamsa do pozostałych



15.02 - Polak przez chwilę był na prowadzeniu. Dlaczego? Był pierwszym kierowcą, któremu zmierzono czas



15.01 - Kubica jest już na torze



godz. 15 - kierowcy rozpoczęli kwalifikacje Q1!