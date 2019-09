Charles Leclerc w bolidzie Ferrari wygrał Grand Prix Włoch na torze Monza. Tuż za nim finiszował Valtteri Bottas, a trzeci był drugi z kierowców Mercedesa - broniący tytułu mistrza świata Lewis Hamilton. Robert Kubica z Williamsa zajął 17. pozycję, ostatnią spośród zawodników, którzy ukończyli wyścig.

Po 14 z 21 wyścigów zdecydowanym liderem klasyfikacji generalnej wciąż jest Hamilton.

Włoscy kibice po dziewięciu latach doczekali się triumfu Ferrari na Monzie. Charles Leclerc potwierdził rosnącą formę. Przed tygodniem odniósł pierwsze zwycięstwo w karierze - w Grand Prix Belgii, a we Włoszech imponował już na treningach, a potem wygrał kwalifikacje.

Wyścig rozpoczął bardzo dobrze i nie dał się wyprzedzić kierowcom Mercedesa. Scuderia przyjęła skuteczną strategię i Leclerc utrzymywał się na prowadzeniu po tym, jak zmienił opony na twarde. Mocno naciskał go Hamilton. Doszło do ostrej walki, po której Brytyjczyk narzekał: - Wypchnął mnie, nie zostawił mi miejsca!

Kierowca Ferrari nawet dostał ostrzeżenie za niebezpieczną jazdę, ale się obronił. Hamilton dojeżdżał do niego, ale na długich prostych rywal uciekał, wprawiając mistrza świata we frustrację.



Im bliżej końca, tym w coraz gorszym stanie były opony Hamiltona. Tracił coraz więcej, a gdy przestrzelił szykanę na 42. okrążeniu, stracił nie tylko szansę na triumf, ale także drugą lokatę. Wyprzedził go Bottas, który dzięki świeższym oponom regularnie odrabiał straty do Leclerca. W końcówce doszło do zaciętej walki, ale kierowca Ferrari pokazał nerwy ze stali. To Fin popełnił błędy i musiał zadowolić się drugim miejscem.



Robert Kubica zajął 19. miejsce w kwalifikacjach, ale ruszył z 15. pozycji, bo sędziowie nałożyli kary aż na czterech kierowców: Kimiego Raikkonena, Sergia Pereza, Lando Norrisa i Pierre'a Gasly'ego, a Max Verstappen nie zaliczył żadnego okrążenia podczas kwalifikacji.



Polak dobrze rozpoczął, był nawet na 13. miejscu, ale im dłużej trwał wyścig, tym większe ponosił straty i spadł na ostatnie miejsce. Bardzo dobry start zaliczył z kolei jego partner z ekipy - George Russell. Brytyjczyk finiszował na 14. pozycji.



Przebieg wyścigu:

16:29 - Charles Leclerc wygrał!



16:28 - ostatnie okrążenie. Leclerc pod presją Bottasa. To jednak Fin popełnił błąd i stracił okazję na wyprzedzenie lidera



16:27 - Hamilton wykręcił najszybsze okrążenie dnia



16:25 - błąd Bottasa! Zarzuciło jego bolidem i dystans do Leclerca szybko się powiększył



16:24 - 50. okrążenie. Bottas coraz bliżej lidera!



16:23 - Hamilton zjechał wymienić mocno sfatygowane opony, wrócił na trzeciej pozycji



16:22 - Bottas wykręca szybsze okrążenia od lidera, ale to wciąż za mało



16:20 - 48. okrążenie. Kubica zjechał do alei serwisowej i wrócił na tor jako ostatni zawodnik w stawce (17. pozycja)



16:18 - Bottas naciska lidera, traci już tylko 1,5 s



16:17 - koniec wyścigu dla Magnussena, zjechał do garażu



16:16 - bardzo dobry wyścig Russela. Kierowca Williamsa jest 13.



16:14 - 43. okrążenie: Vettel zjechał na wymianę opon. Jest dopiero 15.



16:14 - Bottas jedzie dwie sekundy za bolidem Ferrari



16:12 - Hamilton przestrzelił szykanę! Stracił drugą lokatę na rzecz Bottasa



16:11 - Hamilton już przed chwilą alarmował, że kończą mu się opony. Traci 1,2 s do Leclerca

16:10 - Kubica stracił 16. lokatę na rzecz Raikkonena

16:09 - Bottas mocno ciśnie, a ma do dyspozycji świeższe opony i szybko niweluje stratę do prowadzącej dwójki



16:08 - trzeci w stawce Bottas zbliża się do Hamiltona, traci już tylko 2,7 s



16:06 - 37. okrążenie. Sędziowie uznali, że nie ma podstaw do ukarania Leclerca

16:05 - ostry atak Hamiltona, ależ było blisko! Ferrari jednak wciąż na prowadzeniu



16:04 - błąd Leclerca! Przestrzelił szykanę, ale utrzymał prowadzenie. Co na to sędziowie?



16:03 - Leclerc odjeżdża Hamiltonowi na prostych



15:59 - 33. okrążenie z 53: Leclerc wyprzedza Hamiltona o 0,5 s. Bottas traci do Hamiltona 5 sekund, a kolejny Ricciardo jedzie 20 sekund za Finem

15:58 - wszyscy kierowcy już po pit-stopach, Kubica 16.



15:57 - Kubica zjechał do alei serwisowej



15:55 - Kwiat poza torem! Dymi się silnik jego bolidu. Rosjanin kończy wyścig



15:53 - Sainz kończy wyścig przez problem ze źle dokręconym kołem. Jego bolid jest ściągany do garażu



15:52 - Bottas w alei serwisowej; Leclerc na czele, a Hamilton 0,7 sekundy za nim



15:50 - Leclerc i Hamilton wyprzedzili Ricciardo



15:49 - Kubica na 15. lokacie na 26. okrążeniu



15:46 - ostra walka Leclerca z Hamiltonem! "Wypchnął mnie, nie zostawił mi miejsca" - narzeka Hamilton. Kierowca Ferrari obronił się, ale dostał ostrzeżenie za niebezpieczną jazdę

15:44 - Leclerc kapitalnie wyprzedził Hulkenberga; Hamilton też uporał się z Hulkenbergiem

15:42 - Leclerc w alei serwisowej, jego mechanicy spisali się lepiej niż Hamiltona. Dzięki nim zarobił 0,3 s



15:40 - 10 sekund kary dla Raikkonena za start na niewłaściwych oponach. Hamilton w alei serwisowej, wrócił na tor za duetem Renault

15:39 - Hamilton mówi przez radio do swojego inżyniera o liderze wyścigu: - Jest szybszy od nas!

15:38 - Albon otrzymał karę 5 sekund



15:37 - z przodu bez zmian. Czwarty Ricciardo traci do wyprzedzającego go Bottasa już 13,5 s



15:36 - Stroll musiał przejechać przez aleję serwisową. To kara za zajechanie drogi Gasly'emu tuż po incydencie z Vettelem



15:35 - Leclerc półtorej sekundy przed Hamiltonem



15:33 - Verstappen informuje swojego inżyniera, że jego bolid traci moc



15:31 - jest kara dla Vettela! Musiał zjechać do alei serwisowej i odczekać 10 sekund.



15:30 - Verstappen wyprzedził obu kierowców Williamsa. Kubica jest 18.



15:28 - Hamilton coraz bliżej prowadzącego Leclerca, traci już tylko 1,1 s. Trzeci jedzie Bottas, który ma 1,4 s straty do partnera z Mercedesa



15:26 - Russell wyprzedził Kubicę. Polak jest 17.



15:25 - Kubica spadł na 16. pozycję



15:24 - Grosjean wpadł w poślizg i w efekcie musiał zjechać do alei serwisowej



15:21 - Vettel rozbił skrzydło i uszkodził oponę, musiał zjechać do alei serwisowej. Niemiec dostanie karę, bo szalenie ryzykownie wjeżdżał na tor, po tym, jak wylądował na trawie i o mało nie doszło do poważnego wypadku z udziałem Strolla



15:20 - Perez wyprzedził Kubicę, a Ricciardo Hulkenberga

15:19 - Kubica 14., a drugi z kierowców Williamsa - Russell spadł na 18. lokatę



15:18 - Leclerc prowadzi przed Hamiltonem i Bottasem, a czwarty jest Vettel



15:17 - Albon zepchnięty na pobocze, ale jedzie dalej. Spadł jednak na 11. pozycję



15:16 - pech Verstappena! Musiał zjechać na wymianę skrzydła już na 1. okrążeniu, na dodatek z jego hamulców wydobywał się dym



15:15 - Vettel odzyskał 4. pozycję, a Kubica spadł na 14.



15:14 - bardzo dobry start Leclerca, Hulkenberg wyprzedził Vettela, a Kubica przebił się na 13. pozycję



15:13 - zgasły czerwone światła, ruszyli!



15:10 - kierowcy rozpoczęli okrążenie formujące



15:07 - bolidy na torze, trwa nerwowe wyczekiwanie na start

15:00 - piękna oprawa wyścigu, tuż nad torem przeleciały samoloty, tworząc flagę Włoch