Ferrari zaliczyło dublet podczas Grand Prix Singapuru, ale w ekipie doszło do zgrzytu. - To nie fair - denerwował się Charles Leclerc na strategię zespołu, przez którą stracił prowadzenie i szansę na zwycięstwo.

Wyścig wygrał jego bardziej doświadczony partner z Ferrari - Sebastian Vettel.



Leclerc jest w świetnej formie. W minioną sobotę po raz trzeci z rzędu wygrał kwalifikacje i niedzielny wyścig także bardzo dobrze rozpoczął. Obronił pierwszą pozycję i utrzymywał się na prowadzeniu do pierwszego pit-stopu. Zjechał do alei serwisowej dwa okrążenia po Vettelu, a gdy wrócił na tor, miał go już przed sobą.



Monakijczyk kilkakrotnie zgłaszał przez radio, że jest rozgoryczony decyzją zespołu i jej nie rozumie. Szefom Ferrari zależało jednak na podwójnym zwycięstwie.



- Nie zrobię niczego głupiego. To nie jest mój cel. Chcę, żebyśmy wywalczyli dwa pierwsze miejsca. Po prostu uważam, że to nie jest fair. Ale nie zrobię niczego głupiego - powiedział w końcu przez radio i pozwolił wygrać Vettelowi.

Leclerc starał się trzymać nerwy na wody po wyścigu, ale nie krył rozczarowania i zażądał wyjaśnień od szefów. - Jedynej odpowiedzi, jakiej oczekuję, jest to, że nie było innego sposobu na zdobycie dwóch pierwszych miejsc w tej samej kolejności, jaka była przed pierwszym pit-stopem - powiedział.

- Czuję się zawiedziony przez swój zespół. Każdy czułby to samo. Czasami niestety tak jest, ale wrócę silniejszy - zapewnił.

- Oczywiście zawsze trudno zaakceptować taką utratę szansy na zwycięstwo jak ta, ale mamy dublet i jestem z tego zadowolony - dodał Leclerc.

Formuła 1 - klasyfikacja generalna 1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 296 pkt 2. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 231 3. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 200 4. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 200 5. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 194 19. Robert Kubica (Polska/Williams) 1 Zobacz pełną tabelę

Formuła 1 - klasyfikacja generalna konstruktorów 1. Mercedes 527 pkt 2. Ferrari 394 3. Red Bull 289 Zobacz pełną tabelę