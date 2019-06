Charles Leclerc z Ferrari z czasem 1.03,987 okazał się najszybszy na trzecim, ostatnim treningu przed niedzielnym wyścigiem o Grand Prix Austrii. Robert Kubica i George Russell, zgodnie ze smutną tradycją, znów zamykali stawkę, a dużą stratę wynoszącą prawie 3,5 sekundy poniósł zwłaszcza Polak.

W dwóch piątkowych sesjach treningowych Kubica zajmował ostatnie miejsca. Najszybsi byli: lider Grand Prix Lewis Hamilton (Mercedes) i Charles Leclerc (Ferrari).

Emocji nie brakowało zwłaszcza podczas drugiego treningu, gdy kierowcy mieli kłopoty na zakrętach, a bolidy poważnie uszkodzili: Max Verstappen z Red Bulla i Valtteri Bottas z Mercedesa.

W trzecim, ostatnim treningu przed kwalifikacjami najszybszy znów był Leclerc. Monakijczyk, jako jedyny z zawodników, zszedł z czasem poniżej jednej minuty i czterech sekund, tym samym zgłaszając akces do triumfu w kwalifikacjach. Bardzo szybkie "kółko" przejeżdżał także mistrz świata Hamilton, ale Brytyjczyk na wyjściu z jednego z zakrętów pojechał za szeroko i "wykręcił" drugi rezultat, notując stratę 0,143.

Trzecim czasem popisał się wczorajszy pechowiec, Bottas (+0,234), a czwartym wynikiem legitymował się były czempion, Sebastian Vettel (+0,263). Niemiec robił co mógł, by być jeszcze szybszy, ale nie potrafił zbliżyć się w osiągach do swojego partnera z zespołu, Leclerca.

Niestety statystów znów przypominali kierowcy Williamsa. O ile jeszcze strata Russell rzędu 2,689 była do zaakceptowania, o tyle Kubica stracił do prowadzącego aż 3,497. To przepaść, biorąc pod uwagę krótsze okrążenia na torze Red Bull Ring i wyglądając już w kierunku kwalifikacji (godz. 15), a przede wszystkim niedzielnego wyścigu. Niewiele bowiem wynika z tego, że Polak i Brytyjczyk znaleźli się w gronie kierowców, którzy przejechali najwięcej okrążeń (obaj po 23).

Przebieg trzeciej sesji treningowej:

13 - Charles Leclerc zdecydowanie najszybszy, Monakijczyk wygrał ostatni trening przed kwalifikacjami, które rozpoczną się o godz. 15. Robert Kubica zajął ostatnie, 20. miejsce.



12.58 - Lance Stroll poinformował przez radio, że lekko uszkodził przednie skrzydło



12.55 - Hamilton poinformował swój zespół, że jeszcze coś jest do "urwania" w jego najlepszym czasie



12.55 - będzie jeszcze jeden wyjazd Kubicy w pogoni za lepszym rezultatem



12.53 - bardzo dobrze spisują się kierowcy McLarena, 6. jest Lando Norris, a 8. Carlos Sainz



12.52 - Kubica znów nie był w stanie nic "urwać" ze swojej dużej straty, wynoszącej niemal 3,5 s do lidera



12.51 - Vettel nie jest w stanie "złapać" tempa swojego partnera z zespołu, który wciąż przewodzi stawce



12.50 - do końca ostatniej sesji treningowej pozostało już tylko 10 minut



12.48 - Leclerc jako pierwszy kierowca zszedł poniżej minuty i czterech sekund, a dokładnie 1.03,987



12.47 - Kubica bez poprawienia swojego najlepszego rezultatu

12.46 - Kubica już opuścił alei serwisową na miękkim komplecie opon



12.44 - za plecy kierowcy Ferrari już wskoczył aktualny mistrz świata i tegoroczny dominator, Lewis Hamilton. Brytyjczyk przez kosztowny błąd (zbyt szerokie wyjście z jednego z zakrętów) stracił na miękkich oponach zaledwie 0,010

12.43 - Leclerc już odzyskał pierwszą lokatę, 21-letni Monakijczyk wykręcił 1.04,120



12.40 - czas na próby kwalifikacyjne zespołów i kierowców



12.39 - na prowadzenie przedarł się Bottas - wynik Fina to 1.04,221, szybszy od Leclerca zaledwie o 0,054



12.38 - solidne podparcie na krawężniku Nico Huelkenberga z Renault i drobna przygoda Kimiego Raikonena z Alfy Romeo



12.37 - Leclerc, Bottas, Vettel, Verstappen, Hamilton - tak wygląda pierwsza piątka kierowców z dotychczas najlepszymi rezultatami na torze Red Bull Ring



12.35 - Leclerc sprawia wrażenie zadowolonego, czego nie można powiedzieć o Sebastianie Vettelu, który oczekuje kilku ulepszeń



12.33 - Kubica zjechał do alei serwisowej



12.33 - tłok w trzecim sektorze, Max Verstappen musiał przeczekać, aż inni kierowcy się rozstąpią i będzie miał ścieżkę do szybkiej jazdy



12.32 - Christian Horner, dyrektor zespołu Red Bull Racing zasugerował, że Ferrari korzysta z trybów wyższej mocy niż większość zespołów na tym etapie



12.30 - przewaga przedostatniego Russella nad Kubicą jest spora i wynosi niespełna 0,7 s



12.28 - jedynymi kierowcami, pozostający bez pomiaru, są Gasly i Lance Stroll z Racing Point



12.27 - do pracy wziął się Lewis Hamilton, który na razie wskoczył na piątą lokatę



12.26 - Bottas zniwelował stratę do Leclerca na tych samych, miękkich oponach i traci 0,364



12.24 - na razie sześć okrążeń przejechanych przez Kubicę



12.23 - kierowcy Ferrari, którzy mają przewagę prędkości 10 km/h nad Mercedesem na prostych, w pierwszej trójce. Najszybszy czas wykręcił Charles Leclerc 1.04,275

12.22 - "mało mocy, mało mocy" - informuje swój zespół Pierre Gasly z Red Bulla



12.21 - innym kierowcą, który do lidera traci ponad trzy sekundy, jest - a jakże - George Russell z Williamsa (+3,046)



12.20 - zmierzony czas Kubicy, ale najsłabszy w stawce - strata Polaka do Bottasa to aż 3,382



12.18 - na pierwszą lokatę przedarł się wczorajszy pechowiec, Valtteri Bottas z Mercedesa - 1.05,510



12.16 - premierowy wyjazd Kubicy podczas trzeciego treningu na miękkich oponach



12.15 - najlepszy rezultat należy do Alexandera Albona, ale to zapewne tylko przejściowe prowadzenie zawodnika Toro Rosso



12.14 - Robert Kubica już w bolidzie



12.12 - rezultat Carlosa Sainza z McLarena na miękkiej mieszance to 1.06,672



12.09 - w tej chwili wszyscy kierowcy pozostają w boksach



12.08 - z grona siedmiu kierowców tylko tylko Aleksander Albon wyjechał na oponach z miękkiej mieszanki. Pozostali kierowcy na tych pośrednich

12.06 - Robert Kubica na razie się przygląda w swoim boksie, wkrótce wyjedzie na tor



12.04 - Siedmiu kierowców z okrążeniami pomiarowymi

12.00 - zaczynamy!