McLaren ogłosił, że Daniel Ricciardo podpisał kontrakt z zespołem, obowiązujący od 2021 roku. Ma to związek z odejściem Carlosa Sainza juniora, który po zakończeniu sezonu przeniesie się do Ferrari, by zastąpić Sebastiana Vettela.

Ricciardo do końca tego sezonu będzie jeździł w barwach Renault. W przyszłym roku będzie już u boku Lando Norrisa walczyć o punkty Formuły 1 za kierownicą McLarena.

W ten sposób Australijczyk zastąpi Sainza juniora, który przeniesie się do stajni Ferrari, w której powstanie wakat po odejściu Vettela.

We wtorek zespół z Maranello ogłosił, że wygasający po sezonie 2020 kontrakt niemieckiego kierowcy nie zostanie przedłużony.