"Nie czujemy się niezwyciężeni" - powiedział Valtteri Bottas, kierowca Mercedesa, który to zespół zanotował wymarzony start w mistrzostwach świata Formuły 1, zajmując pierwsze i drugie miejsca w trzech dotychczasowych startach.

To pierwszy zespół od prawie 30 lat, który dokonał takiej sztuki. Mimo tego kierowcy Mercedesa nie popadają w samozachwyt.

"Nie jesteśmy niezwyciężeni. Za nami dopiero przecież trzy wyścigi" - powiedział Bottas, przed Grand Prix Azerbejdżanu.

"Te nasze triumfy nie przyszły łatwo. Nasze występy były na bardzo wysokim poziomie we wszystkich aspektach i dlatego byliśmy w stanie osiągnąć takie rezultaty. To były jednak trzy eliminacje z 21 i musimy dalej naciskać, ponieważ każdy jest zmotywowany, aby finiszować przed nami. Nie stoimy w miejscu i nie czujemy się niepokonani" - dodał Fin.

Poza tym obaj kierowcy Mercedesa uważają, że bolid nie jest zawsze łatwy do prowadzenia.

"Do tej pory samochód jest trochę trudniejszy do pracy w tym roku" - stwierdził Lewis Hamilton, który jest liderem klasyfikacji kierowców.

"Na pewno nie jest łatwiejszy" - przekonywał Brytyjczyk.

"Jak to było już w kilku poprzednich latach nasz samochód jest bardzo szybki, ale czasami nie jest łatwo uzyskać całkowitą dokładność pod względem konfiguracji. To nie jest najłatwiejszy bolid do prowadzenia, ale kiedy robisz to dobrze, nieważne, czy to ja czy Lewis, to jest bardzo szybki" - mówił Bottas.

Grand Prix Azerbejdżanu w Baku, czwarta eliminacja mistrzostw świata Formuły 1, odbędzie 28 kwietnia. Początek o 14.10 czasu polskiego.

Formuła 1 - klasyfikacja generalna 1. Lewis Hamilton W. Brytania Mercedes 68 pkt 2. Valtteri Bottas Finlandia Mercedes 62 3. Max Verstappen Holandia Red Bull 39 4. Sebastian Vettel Niemcy Ferrari 37 5. Charles Leclerc Monako Ferrari 36 6. Pierre Gasly Francja Red Bull 13 7. Kimi Räikkönen Finlandia Alfa Romeo 12 8. Lando Norris Wielka Brytania McLaren Renault 8 9. Kevin Magnussen Dania Haas 8 10. Nico Hulkenberg Niemcy Renault 6 11. Daniel Ricciardo Austrialia Renault 6 12. Sergio Perez Meksyk Racing Point 5 13. Alexander Albon Tajlandia Toro Rosso 3 14. Lance Stroll Kanada Racing Point 2 15. Daniił Kwiat Rosja Tor Rosso 1

Formuła 1 - klasyfikacja generalna konstruktorów 1. Mercedes 130 pkt 2. Ferrari 73 3. Red Bull 52 4. Renault 12 5. Alfa Romeo 12 6. Haas 8 7. McLaren 8 8. Racing Point 7 9. Toror Rosso 4 10. Williams 0

