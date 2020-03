Z powodu pandemii koronawirusa Formuła 1, jak zresztą większość sportowych wydarzeń na świecie, jest w zawieszeniu. Gorącym tematem w padoku jest przyszłość Sebastiana Vettela w Ferrari. Zdaniem byłego szefa F1 Berniego Ecclestone'a, czterokrotny mistrz świata powinien odejść z ekipy z Maranello po sezonie.

Vettel jest związany z włoską stajnią od 2015 roku. Do Maranello przybył, żeby wreszcie zdobyć tytuł mistrza świata, na który Ferrari czeka od 2007 roku. Do tej pory to się nie udało. Najbliżej osiągnięcia upragnionego celu Niemiec był w 2017 roku, kiedy to został wicemistrzem. Ten wynik powtórzył rok później, ale w ubiegłym wypadł poniżej oczekiwań. Vettel zajął dopiero piąte miejsce. Czterokrotnego mistrza świata przyćmił jego młody kolega z Ferrari Charles Leclerc.

Scuderia wiąże przyszłość z utalentowanym kierowcą z Monako i dlatego podpisała z nim długoterminową umowę. Tymczasem Vettel został przez Ferrari w pewnym sensie upokorzony. Według medialnych doniesień stajnia z Maranello zaproponowała Niemcowi tylko roczny kontrakt na sezon 2021, a na dodatek z ogromną obniżką pensji.



Były szef F1 Bernie Ecclestone uważa, że Vettel powinien ofertę odrzucić. Według niego, Ferrari wyraźnie stawia na Leclerka, zwłaszcza że jego menedżerem jest syn prezydenta FIA, Jeana Todta, Nicolas.



"Sebastian powinien poszukać alternatyw na 2021 rok" - stwierdził Ecclestone cytowany przez F1-Insider.com



Jedną z opcji, która może być dostępna dla czterokrotnego mistrza świata, jest McLaren. Według spekulacji, zespół z Woking rozważyłby podpisanie umowy z Vettelem, gdyby odszedł Carlos Sainz.



Ecclestone uważa, że ​McLaren, zwłaszcza biorąc pod uwagę ich powrót do silników Mercedesa w 2021 roku, jest dla Vettela dobrym rozwiązaniem.



"McLaren z silnikami Mercedesa, to może być to dla Vettela" - zaznaczył 89-latek.

