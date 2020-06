- Rozglądam się wokół i szukam osób, które byłyby w stanie zainwestować w ekipę i zarazem miałby środki na jej prowadzenie. Utrata takiego zespołu byłaby naprawdę okropna - stwierdził były szef Formuł 1 Bernie Ecclestone. Anglik odniósł się w ten sposób do słabej sytuacji byłego teamu Roberta Kubicy - Williamsa, który tydzień temu ogłosił rozwiązanie umowy ze sponsorem tytularnym.

Tydzień temu były team Roberta Kubicy Williams poinformował o zakończeniu współpracy z byłym już, sponsorem tytularnym ekipy - ROKiT. Według ekspertów oznacza to, że team szykuje się do zmiany właściciela.



Nie jest bowiem tajemnicą, że drużyna F1 już od jakiegoś czasu zmagała się z problemami finansowymi, które zostały spotęgowane przez kryzys związany z epidemią koronawirusa.



Były szef Formuły 1 Bernie Ecclestone zadeklarował, że postara się pomóc Williamsowi. - Mam nadzieję, że to nie koniec. Ewentualny zakończenie istnienia Williamsa byłaby ogromną stratą - powiedział 89-latek cytowany przez portal "Planetf1.com".





- Rozglądam się wokół i szukam osób, które byłyby w stanie zainwestować w ekipę i zarazem miałby środki na jej prowadzenie. Utrata takiego zespołu byłaby naprawdę okropna - dodał.