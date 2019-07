Formuła 1. Będzie przełom Roberta Kubicy w Grand Prix Niemiec?

Robert Kubica ma nadzieję na zbliżenie się do reszty stawki podczas Grand Prix Niemiec. Pomóc mają mu w tym poprawki w bolidzie Williamsa. Jak pójdzie polskiemu kierowcy? Dołącz do relacji i śledź przebieg wyścigu z Interią.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Kubica po kwalifikacjach do wyścigu o GP Niemiec (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Uwaga! Relacja nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5, by być na bieżąco.

Reklama

Robert Kubica rozpocznie niedzielne GP Niemiec z 19. pozycji startowej, ale tylko dzięki temu, że bolid Sebastiana Vettela z Ferrari na samym początku kwalifikacji uległ awarii. Niemiec, który znakomicie spisywał się na treningach na torze w swojej ojczyźnie, będzie startował jako ostatni.

Dzięki poprawkom w bolidzie Kubica podczas treningów dwukrotnie był w stanie wyprzedzić swojego kolegę z zespołu George Russella. W kwalifikacjach to Brytyjczyk okazał się lepszy, ale wszystko wskazuje na to, że podczas wyścigu czeka nas zacięta walka. Zwłaszcza, że Williams ma nadzieję na zmniejszenie straty do reszty stawki.

Pole position niespodziewanie - przynajmniej wnioskując na podstawie treningów - wywalczył lider klasyfikacji generalnej Lewis Hamilton z Mercedesa, który wystartuje przed Maxem Verstappenem z Red Bulla i swoim kolegą z teamu Valtterim Bottasem.

Najnowsze wiadomości o Robercie Kubicy!



Grand Prix Niemiec - przebieg wyścigu:

15.33 - Obaj kierowcy Williamsa wymienili opony.



15.32 - Kubica spadł na 18. pozycję. Russell jest 15.



15.31 - Gasly, drugi z kierowców Red Bulla, jedzie na 17. pozycji - wypadł z toru, ale uratował się przed zderzeniem z bandą.



15.30 - Na czele Hamilton i Bottas, trzeci Verstappen, Leclerc z Ferrari awansował już na czwarte miejsce.



15.28 - Restart! Kubica przez chwilę był 10., bo nie zmienił opon, ale spada w klasyfikacji - już jest 13.



15.26 - Większość kierowców zjechała wymienić opony na przejściowe, m.in. oba bolidy Mercedesa. Kubica nie zjechał do boksu.



15.25 - Kierowca Racing Point stracił przyczepność i uderzył w ścianę.



15.24 - Koniec wyścigu dla Pereza! Wypadł z toru, zaraz na torze pojawi się samochód bezpieczeństwa.



15.23 - Dobry start Vettela, który awansował z 20. na 14. pozycję.



15.22 - Za Hamiltonem jedzie Bottas, na trzecie miejsce awansował Raikkonen. Verstappen dopiero czwarty.



15.21 - Hamilton utrzymał pozycję, ale za nim mnóstwo przetasowań! Kubica ostatni.



15.20 - Zaczynamy!



15.18 - Jest decyzja! Kierowcy ruszą z pól startowych, bez samochodu bezpieczeństwa.



15.16 - Verstappen powiedział przez radio, że warunki na torze są... idealne. Większość kierowców domaga się startu z pól startowych.



15.15 - Kubica i Russell jadą dziś w ulepszonym samochodzie - Williams wprowadził nieco poprawek.



15.13 - Kilku kierowców z obecnej stawki F1 jeszcze nie ścigało się w deszczu, takiego doświadczenia nie mają jeszcze m.in. Norris czy Giovinazzi.



15.10 - Okrążenie formacyjne za samochodem bezpieczeństwa. Dopiero za kilka minut zostanie podjęta decyzja, czy start wyścigu nie odbędzie się w ten sam sposób.



15.09 - Deszcze ma padać przez 30 do 60 minut.



15.08 - Z pole position ruszy Hamilton z Mercedesa, z drugiego pola - Verstappen z Red Bulla.



15.07 - Kubica rusza z ostatniej linii, obok wystartuje Vettel z Ferrari, który w kwalifikacjach miał problemy z bolidem.



15.05 - To będzie pierwsze deszczowe Grand Prix w tym roku.



15.00 - Nad torem Hockenheim pada deszcz. Kierowcy muszą być przygotowani na mokrą nawierzchnię.



Zdjęcie Robert Kubica / AFP