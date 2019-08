Menedżer zespołu Formuły 1 - Alfa Romeo Beat Zehnder jest zachwycony umiejętnościami i doświadczeniem Kimiego Raikkonena. - Jeździ bez instrukcji - zdradził Szwajcar.

Fiński kierowca w październiku skończy 40 lat, a w Formule 1 ściga się od 2001 roku (z przerwą w latach 2010-2011). W 2007 roku został mistrzem świata w barwach Ferrari, dwukrotnie kończył sezon jako wicemistrz, a trzykrotnie jako trzeci zawodnik w stawce.



Do historii F1 przeszły jego słowa, gdy na instrukcje inżyniera Lotusa odparł: - Zostaw mnie w spokoju, wiem, co mam robić.

Menedżer Alfy Romeo przyznał, że jego kierowca rzeczywiście jeździ w obecnym sezonie bez instrukcji inżyniera. - Trochę go zawiedliśmy na początku sezonu, ale teraz ciągle notuje postępy - powiedział Beat Zehnder, mając na myśli problemy z bolidem na początku sezonu.

Szwajcar podkreśla, że fiński kierowca ma doskonałe wyczucie i dokładnie wie, co w danym momencie trzeba zrobić. - Czasem, gdy inżynierowie dyskutują ze sobą, kiedy musimy dokonać jakieś zmiany, Kimi robi to sam. Dokładnie wie, co zrobić i kiedy - powiedział Zehnder.

