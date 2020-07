Dwukrotny mistrz świata Fernando Alonso wraca do Formuły 1. Od przyszłego roku będzie jeździć w zespole Renault, podało BBC, powołując się na własne źródła.

Angaż hiszpańskiego kierowcy, który w tym miesiącu skończy 39 lat, ma być wkrótce ogłoszony oficjalnie.

Na razie rzecznik prasowy Renault powiedział, że "odmawia komentarza w sprawie plotek".



Alonso wróci do zespołu, z którym wywalczył dwa tytuły mistrza świata i w którym już dwukrotnie jeździł.



Hiszpan w 2021 roku będzie partnerem Francuza Estebana Ocona. Zastąpi Australijczyka Daniela Ricciardo, który po tym sezonie przechodzi do McLarena.



Na razie jednak Alonso, który z Formułą 1 pożegnał się w 2018 roku, przygotowuje się do trzeciej próby, aby wygrać słynny wyścig Indianapolis 500, który odbędzie się w sierpniu.