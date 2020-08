Groźnie wyglądający wypadek zakończył udział Antonia Giovinazziego w niedzielnym wyścigu o GP Belgii. Ten incydent może mieć dla niego poważne konsekwencje i stawia pod znakiem zapytania jego przyszłość w zespole Alfy Romeo. Przypomnijmy, że funkcję kierowcy rezerwowego i wyścigowego w stajni z Hinwil pełni Robert Kubica.

Na 10. okrążeniu niedzielnej rywalizacji na torze Spa-Francorchamps doszło do przerażającej sceny.



Antonio Giovinazzi stracił panowanie nad swoim bolidem i uderzył w bandę. Auto odbiło się od niej i powróciło na tor, pędząc w stronę nadjeżdżającego kierowcy Williamsa - George'a Russella.



Brytyjczyk, chcąc chronić się przed zderzeniem skręcił w lewo, przez co sam wpadł w bandę, rozbijając swój samochód. Całe szczęście obaj kierowcy wyszli z tej kraksy bez szwanku.



Dyrektor wyścigu Michael Masi zdradził, że przeprowadzone zostanie śledztwo dotyczące tego incydentu. Nie jest to jednak jedyny problem Giovinazziego.