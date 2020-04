Przez lata dzielił i rządził Formułą 1. 89-letni Bernie Ecclestone poinformował niedawno, że zostanie... ojcem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. F1. 89-letni Bernie Ecclestone zostanie ojcem po raz czwarty. Wideo © 2020 Associated Press

Ecclestone potwierdził na początku tygodnia, że jego żona Fabiana Flosi spodziewa się dziecka. Dla 89-latka jest to pierwszy potomek z 44-letnią Flosi i jego pierwszy syn.

Reklama

Podczas gdy rodzina Ecclestone świętuje radosną nowinę, to nie wszystkim przypadło to do gustu. Jedni oklaskiwali formę fizyczną Ecclestone'a, a inni zwracali uwagę jego sędziwy wiek.



"Nie ma w tym nic niezwykłego" - stwierdził Ecclestone na łamach "Daily Mail". Błego szefa F1 wyraźnie zaskoczyło zamieszanie, jakie wywołał tą informacją. "Od jakiegoś czasu nie miałem pracy, więc miałem dużo czasu na ćwiczenia. Jesteśmy zachwyceni i nie mamy pojęcia, o co tyle zamieszania" - dodał.



"Jesteśmy z żoną bardzo szczęśliwi. Nie możemy się już doczekać. Cieszę się, że będzie miała kogoś po moim odejściu" - podkreślił.



Ecclestone ma już troje dzieci i pięcioro wnuków.

Flosi jest trzecią żoną Ecclestone'a. Z pierwszą Ivy Bamford ma córkę Deborah. Druga żona, była modelka Armaniego Slavica Radić, urodziła mu dwie córki - Tamarę i Petrę.

RK





Zdjęcie Bernie Ecclestone z żoną Fabianą Flosi / AFP