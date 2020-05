Formuła 1 uważa, że plan wprowadzenia przez rząd Wielkiej Brytanii 14-dniowej kwarantanny dla wjeżdżających do tego kraju, doprowadzi do tego, iż nie odbędzie się tam Grand Prix.

Plan Wielkiej Brytanii ma zapobiec drugiemu szczytowi zachowań na koronawirusa. Przez pandemię w ogóle jeszcze nie ruszył obecny sezon Formuły 1.

Ma on rozpocząć się w Austrii, a następnie dwa Grand Prix bez kibiców mają się odbyć na torze Silverstone, który w tym roku obchodzi 70. rocznicę pierwszego wyścigu w mistrzostwach świata.



"14-dniowa kwarantanna może uniemożliwić tegoroczne Grand Prix Wielkiej Brytanii" - powiedział we wtorek rzecznik Formuły 1.



Siedem z 10 zespołów biorących udział w cyklu ma siedzibę w Wielkiej Brytanii.



Formuła 1 zamierza przeprowadzić austriackie wyścigi w kontrolowanej "bańce", ponieważ wszyscy członkowie zespołów byliby testowani na obecność wirusa, podróże odbywałyby się tylko lotami czarterowymi i unikano by kontaktu z kimkolwiek spoza paddocku.



Tak samo zrobiono by w przypadku dwóch Grand Prix Wielkiej Brytanii.



"Dlatego musi być uczyniony wyjątek, jeśli ten elitarny sport ma wrócić do telewizji" - uważa rzecznik Formuły 1.