Ferrari podjęło decyzję, chodzi o Schumachera. Kibice będą wniebowzięci

Michael Schumacher jest absolutną legendą Formuły 1. Niemiecki kierowca wyścigowy siedmiokrotnie celebrował zdobycie tytułu mistrza świata, a sukces ten aż pięciokrotnie odnosił, będąc członkiem zespołu Scuderia Ferrari. Wielu fanów F1 miało nadzieję, że Schumacher sięgnie po kolejny tytuł czempiona w sezonie 2006, jednak jego szyki pokrzyżował wówczas Fernando Alonso. Hiszpan ostatecznie wyprzedził Niemca w klasyfikacji kierowców o zaledwie 13 punktów i to właśnie on cieszył się z końcowego trofeum. Mimo to członek zespołu z Maranello mógł być z siebie zadowolony - na najwyższym stopniu podium udało mu się bowiem stanąć wówczas aż siedmiokrotnie.

