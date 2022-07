W drugiej i zarazem ostatniej dzisiejszej sesji fani mogli zobaczyć całą dwudziestkę na co dzień rywalizującą o mistrzostwo świata. Do swoich bolidów powrócili bowiem Lewis Hamilton oraz Valtteri Bottas. Pierwszego z nich o godzinie 14:00 zastępował Nyck de Vries. Za drugiego zaś ku uciesze polskich fanów dziewiętnaście okrążeń pokonał Robert Kubica. Zarówno dla Polaka, jak i Holendra weekend jednak już się zakończył.

W Haasie tradycji stało się zadość

Nie zakończyły się z kolei upały, które z jednej strony dają się we znaki zawodnikom, ale z drugiej w połączeniu z poboczami zawierającymi kolorowe paski zwalniające pozwalają na bezstresowe pokonywanie szybkich okrążeń. Chyba zbyt pewnie poczuł się przez to na przykład Mick Schumacher. Bohater ostatniego weekendu kwadrans po rozpoczęciu treningu obrócił swój bolid, wyleciał poza tor i tylko wspomniana wyżej francuska nowinka uratowała go przed delikatnym kontaktem z barierą.

W zabawę z zespołowym kolegą pod tytułem "Kto bardziej zestresuje mechaników?" postanowił włączyć się też Kevin Magnussen. Na pierwszy rzut oka wydawało się, że Duńczyk delikatnie wyjechał na pobocze i skończy się tylko na lekkim zniszczeniu opon. Powtórki wykazały jednak, iż mogła ucierpieć podłoga dlatego lider Haasa został błyskawicznie wezwany do alei serwisowej. Na szczęście oględziny nie wykazały większych uszkodzeń i 29-latek spokojnie dokończył zajęcia. Co warto zaznaczyć, udane zajęcia, bo w rankingu uplasował się na przyzwoitym, ósmym miejscu.

Ferrari wciąż na czele

Za amerykańskim teamem niewątpliwie słodko-gorzki dzień. Słodko jest natomiast u Ferrari, które dostarcza im silniki. Tym razem na szczycie tabeli znalazł się nie Charles Leclerc, a Carlos Sainz. Co ciekawe Hiszpan ustanowił swój najlepszy wynik właściwie na samym początku symulacji kwalifikacji i pomimo poprawiających się warunków torowych, zbliżyć do niego udało się tylko Monakijczykowi.



Przed nami jeszcze jeden trening, kwalifikacje oraz niedzielny wyścig. Jutrzejsze zmagania rozpoczną się punktualnie o godzinie 13:00. Transmisja w Eleven Sports 1 i Polsat Box Go.

Wyniki 2. treningu przed Grand Prix Francji: