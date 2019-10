Dwukrotny mistrz świata Formuły 1 Fernando Alonso pojedzie w przyszłorocznym Rajdzie Dakar. Hiszpan poprowadzi Toyotę Hilux, a jego pilotem będzie doświadczony Marc Coma.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Formuła 1. Alonso o walce z Schumacherem, Verstappen o sprzeczce z Oconem. Wideo © 2018 Associated Press

Fernando Alonso to dwukrotny mistrz F1. Tytuły zdobywał w latach 2005 i 2006, jeżdżąc w barwach zespołu Renault. Od 2018 roku nie występuje już w Formule 1. W samochodzie Toyoty wygrał za to najsłynniejszy 24-godzinny wyścig w Le Mans. Teraz postanowił startować w rajdach terenowych. We wrześniu, w barwach japońskiego zespołu, wystąpił już w rajdzie Lichtenburg 400, a w październiku w Rajdzie Maroka.

Reklama

Alonso zasiądzie w jednym samochodzie ze swoim rodakiem Markiem Comą. Ma on spore doświadczenie w rajdach terenowych, ale do tej pory jeździł na motocyklu i w tej kategorii pięć razy wygrał Rajd Dakar. Teraz przesiądzie się do samochodu i będzie pilotem Alonso.

Zespół Toyota Gazoo Racing zaprezentował swoich kierowców podczas Rajdu Katalonii. Oprócz Hiszpana, za kierownicą japońskich samochodów, zasiądą też Nasser Al-Attiyach, Giniel De Villiers i Bernhard ten Brinke.

W 2020 roku Rajd Dakar odbędzie się w Arabii Saudyjskiej. Zmagania rozpoczną się 5 stycznia, a metę ostatniego etapu zaplanowano na 17 stycznia.

MP