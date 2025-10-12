Robert Kubica zapisał się w historii jako pierwszy i jak dotąd jedyny Polak, który ścigał się w Formule 1. Jego przygoda z królową sportów motorowych rozpoczęła się w 2006 roku, kiedy zadebiutował w barwach BMW Sauber podczas Grand Prix Węgier, od razu zdobywając punkty - choć później został zdyskwalifikowany z powodów technicznych. Już rok później regularnie walczył z najlepszymi, a w 2008 roku odniósł swoje jedyne, lecz historyczne zwycięstwo w Grand Prix Kanady, obejmując na pewien czas prowadzenie w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata. Jego kariera została brutalnie przerwana w 2011 roku po poważnym wypadku podczas rajdu Ronde di Andora, w którym doznał licznych obrażeń dłoni i ręki. Po latach rehabilitacji wrócił co prawda do "królowej motorsportu", w bolidzie F1 nie spędził jednak wówczas zbyt dużo czasu.

Robert Kubica: Dla mnie Le Mans jest ważniejsze niż Formuła 1 Marek Wicher INTERIA.PL

Kombinezon Roberta Kubicy z F1 trafił na aukcję. Cena przyprawia o zawrót głowy

Teraz fani Roberta Kubicy znów mogą wrócić wspomnieniami do czasów, gdy Polak ścigał się w Formule 1. Na jednej z aukcji w Montrealu wystawiono bowiem na sprzedaż kombinezon, który kierowca miał na sobie podczas dramatycznego wypadku w Grand Prix Kanady w 2007 roku. To właśnie ten dzień, który na zawsze zapisał się w pamięci kibiców motorsportu - moment, gdy cały świat wstrzymał oddech, widząc, jak bolid BMW Sauber uderza z ogromną prędkością w betonowe bandy toru Circuit Gilles Villeneuve.

Do wypadku doszło, gdy Kubica próbował wyprzedzić Jarno Trulliego. Jego samochód z prędkością 230 km/h odbił się od bariery, po czym koziołkował przez tor, rozrzucając fragmenty karoserii. Przeciążenie sięgnęło 75G - wartość, która w większości przypadków kończy się tragicznie. Cudem, Kubica wyszedł z tego niemal bez szwanku. Skończyło się na skręconej kostce, choć widok rozbitego bolidu nie pozostawiał złudzeń. Sam wrak od lat można oglądać w muzeum BMW, gdzie przypomina o sile i nieprzewidywalności Formuły 1.

Dotąd los kombinezonu, w którym Kubica walczył o życie, pozostawał tajemnicą. Teraz jednak pamiątka z tamtych dramatycznych chwil pojawiła się na aukcji w Montrealu. "To jest kombinezon, który Kubica miał podczas Grand Prix Kanady w 2007 roku, gdy miał swój ciężki wypadek. Jak można zobaczyć na zdjęciach, kombinezon został przecięty przez zespół medyczny, by wydobyć Kubicę z niego, a potem został zszyty. Unikatowa część historii jest dostępna" - napisał sprzedający.

Kombinezon Roberta Kubicy został wystawiony na licytację Screen Facebook materiał zewnętrzny

Cena wywoławcza? 15 tysięcy dolarów kanadyjskich, czyli około 40 tysięcy złotych. Dla kolekcjonerów i miłośników F1 to nie tylko rzadki eksponat, ale też symbol przetrwania i siły człowieka, który po tym wypadku wrócił na tor - i udowodnił, że nawet najgroźniejszy wypadek nie jest w stanie zatrzymać prawdziwego mistrza.

Robert Kubica GIUSEPPE CACACE AFP

Bolid Kubicy po wypadku w GP Kanady, 2007 rok Paul Gilham Getty Images

Robert Kubica AFP