Sebastian Vettel przeprosił Maksa Verstappena zaraz po Grand Prix Wielkiej Brytanii Formuły 1, która odbyła się na torze Silverstone. Przez zachowanie Niemca rywal stracił szanse na podium.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Formuła 1. Grzegorz Gac o Robercie Kubicy. Wideo TV Interia F1 Formuła 1. Hamilton wygrał Grand Prix Wielkiej Brytanii, Kubica 15.

Niemiecki kierowca Ferrari wjechał w samochód Holendra po tym, gdy kierowca Red Bulla go minął. Obaj kierowcy wylecieli z toru, szybciej pozbierał się ten drugi.



Reklama

"To był mój błąd. Minął mnie, ale potem odjechał trochę na bok, co dało mi szansę na powrót. Potem przez chwilę wyglądało, że pójdzie w prawo, a po lewej stronie zrobi się luka, która się jednak nie otworzyła, a dla mnie było już za późno i się rozbiłem" - mówił Vettel, który po wyścigu zaraz podszedł do Verstappena, żeby z nim porozmawiać.

Po wypadku Niemiec musiał zjechać do boksów, by wymienić przednie skrzydło, z kolei Holender pozostał na torze, ale zakończył wyścig dopiero na piątym miejscu.

Vettel za wydarzenia z 37. okrążenia otrzymał 10-sekundową karę, co spowodowało, że przegrał z Robertem Kubicą (Williams), zajmując 16. pozycję, mimo że na metę przyjechał przed Polakiem.

"Rozmawiałem z nim, przeprosił zaraz, gdy tylko wysiadł z samochodu. To tyle. Nie można zmieniać toru jazdy" - przyznał Verstappen.