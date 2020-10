Kwalifikacje przed GP Emilii-Romanii nie przyniosły większych zaskoczeń. O pierwsze miejsce w stawce rywalizowali kierowcy Mercedesa i najlepszy wynik podczas sesji wywalczył Valtteri Bottas (1,13,609). Nieco ciekawiej było za podium, bowiem czwartą lokatę zajął Pierre Gasly.

Walka o pole position toczyła się pomiędzy kierowcami Mercedesa i w ostatnich sekundach sesji kwalifikacyjnej lepszy okazał się Valtteri Bottas (1,13.609). Tuż zanim uplasował się Lewis Hamilton (+ 0,097), a podium uzupełnił Max Verstappen (+ 0,567).

Holender miał natomiast problemy z bolidem w Q2, co w zdecydowanych słowach zakomunikował swojemu teamowi. Kierowca Red Bulla zjechał do alei serwisowej i po powrocie na tor, wrócił do rywalizacji.





Z bardzo dobrej strony podczas kwalifikacji pokazał się również Pierre Gasly. Zawodnik Alpha Tauri uplasował się na 4. miejscu i stracił do pierwszego Bottasa 0,893 sekundy.



Obaj zawodnicy Alfy Romeo Racing, której rezerwowym kierowcą jest Rober Kubica, nie wystąpili nawet w Q2. Antonio Giovinazzi zajął ostatnie miejsce, natomiast Kimi Raikkonen zakończył rywalizację w sesji na 18. lokacie.



Wyniki:

