Kierowcy, którzy łamią normy bezpieczeństwa, mogą zostać surowo ukarani podczas zbliżającego się Grand Prix Węgier. FIA i F1 rozmawiają z władzami Węgier, aby złagodzić kary na nadchodzące dni. W przeciwnym razie kierowcy spoza Unii Europejskiej będą mogli nawet zostać pozbawieni wolności.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Formuła 1. Grzegorz Gac: Kubica wystartuje w Formule 1? Nikomu źle nie życzymy. Wideo INTERIA.TV

Nowa rzeczywistość w dobie pandemii dotyczy przede wszystkim środków bezpieczeństwa, jakie muszą respektować wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczą w wydarzeniu sportowym.

Reklama

Rygorystyczne kryteria przyjęły Węgry. W tym kraju za łamanie ogólnie przyjętych zasad osoba spoza Unii Europejskiej może zostać nawet pozbawiona wolności. Ten zapis stał się problematyczny w perspektywie nadchodzącego Grand Prix Węgier, które ma się rozpocząć w najbliższy weekend.

Szefowie FIA i F1 Jean Todt i Chase Carey kontaktują się z władzami węgierskimi, szukając zwolnienia z twardego przestrzegania tych reguł.

Dla bezpieczeństwa przyjęto między innymi, że zakazane będzie noszenie przyłbic. W takiej prezentuje się szef zespołu Mercedesa Toto Wolff. FIA wyraźnie przedstawiło swoje zdanie, że maseczka jest bardziej skuteczną zasłoną twarzy, choć niewątpliwie mniej komfortową w użytkowaniu.

Wolf przyznał już, że poprzednia forma zabezpieczenia pozwalała mu lepiej widzieć, ale przystanie na nowe rozporządzenie. "Zasady są zasadami. Cieszę się, że możemy się ścigać. Gdybym miał nosić na nosie pampersa, zrobiłbym to, co trzeba" - powiedział Austriak, cytowany przez "The Sportsrush".