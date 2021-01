F1. Stan zdrowia Michaela Schumachera? „ Nie powiem ani słowa”

Michael Schumacher od kilku lat żyje poza światłem reflektorów. Stan zdrowia utytułowanego kierowcy Formuły 1 owiany jest tajemnicą. Niedawno głos na jego temat zabrał jeden z bliskich przyjaciół.

Życie Michaela Schumachera i jego rodziny wywróciło się do góry nogami po wypadku na nartach w 2013 roku. Od tamtego czasu były niemiecki kierowca walczy o powrót do zdrowia, a prawdę o jego stanie znają tylko jego najbliżsi.

Niedawno włoskie media obiegł jednak wywiad z przyjacielem Schumachera. Luca Badoera pozostaje jednak nieugięty w pewnych kwestiach.

"Michael jest wojownikiem. Zawsze ciężko trenował. Tylko kilku przyjaciół, takich jak ja, Todt i ktoś jeszcze, mogą pójść do niego i sprawdzić jak się miewa, o czym nie powiem ani słowa" - powiedział Badoera dla "Corriere dello Sport".

W 2021 roku na tor formuły 1 wyjedzie Mick Schumacher. Syn siedmiokrotnego mistrza świata ma zadebiutować w barwach zespołu Haas. Jak się okazuje, nie tylko Mick chce iść w ślady legendarnego kierowcy.

"Jeździliśmy razem na wakacje z naszymi rodzinami, a on jest ojcem chrzestnym mojego syna. Trzymał go na ramionach podczas chrztu. 'Schumi' to idol Brando, który marzy o zostaniu kierowcą" - dodał 49-latek.

Jesienią ubiegłego roku do mediów przedostała się informacja, że Schumacher nie potrafi mówić i kontaktuje się jedynie za pomocą oczu.

