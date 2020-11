F1. Sądowa przegrana Lewisa Hamiltona

Siedmiokrotny mistrz świata w Formule 1 przegrał trwającą trzy lata batalię sądową z marką luksusowych zegarków. Sąd nie dał się przekonać prawnikom Lewisa Hamiltona, zaś próba zawieszenia produkcji zegarków została uznana za nieuzasadnioną.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. F1. Hamilton na gorąco po wyścigu. Brytyjczyk zapewnił sobie siódmy tytuł mistrzowski (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Lewis Hamilton dopiero co sięgnął po siódmy tytuł mistrza świata Formuły 1, zrównując tym samym rekord Michaela Schumachera. Utytułowany kierowca nie w każdej dziedzinie swojego życia może jednak mówić o powodzeniu. Media rozpisują się o jego sądowej przegranej z marką produkującą luksusowe zegarki.

Reklama

Chodzi o szwajcarskiego producenta zegarków Hamilton International oraz używanie frazy "Hamilton".

Firma powstała w 1992 roku, zaś batalia sądowa rozpoczęła się zaledwie trzy lata temu. Lewis Hamilton oraz reprezentujący go przedstawiciele Hamilton 44IP złożyli wniosek o zakazanie dalszej produkcji zegarków. W tym celu zwrócono się do Urzędu Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej.

Sąd UE odrzucił wniosek, twierdząc, że Hamilton i jego pełnomocnicy nie mają "naturalnego prawa" do używania nazwy, która z marką związana jest nierozerwalnie od XIX wieku.

"Zakwestionowany znak towarowy składa się wyłączni z jednego słowa "Hamilton", a nie "Lewis Hamilton" - orzeczono.

AB