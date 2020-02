Robert Kubica bierze udział w testach Formuły 1, które odbywają się na torze Catalunya w Barcelonie. Polak jeździ w bolidzie Alfa Romeo.

To druga seria testów przed sezonem 2020. Polski kierowca występuje w rannej sesji w środę, która potrwa od 9 do 13. Po południu zmieni go Fin Kimi Räikkönen. Testy potrwają do piątku.



W poprzednich tegorocznych testach, które również odbywały się na Catalunyi, najszybszy był Mercedes, a więc najlepszy zespół kilku ostatnich sezonów.

W środowych testach kierowcy mają do dyspozycji wszystkie pięć mieszanek opon.

Alfa Romeo była jedynym zespołem, w którym podczas zeszłotygodniowych testów jeździł kierowca rezerwowy, i tym razem jest tak samo. Kubica słynie z dostarczania cennych danych konfiguracyjnych.

Próby, które potrwają do piątku, to ostatnia szansa na szukanie ustawień dla zespołów Formuły 1 przed startem sezonu. Pierwszy wyścig, Grand Prix Australii, odbędzie się 15 marca w Melbourne.

Przebieg testów:

Mistrz świata Lewis Hamilton wyjechał na miękkich oponach. Jego pierwszy czas wynosił 1.20,572.

Kubica na początek wybrał średnią mieszankę.

Jedynym autem, które rano jeszcze nie wyjechało to bolid Lance'a Strolla z Racing Point. W końcu i on pojawił się na torze, więc mamy na nim wszystkie 10 samochodów, które mają jeździć w porannej sesji.

Liderem czasów został Sebastian Vettel z Ferrari - 1.19,146. Jeszcze się poprawił na 1.18,775.

