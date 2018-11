- Byłem w bolidzie po raz pierwszy od czterech miesięcy, więc oczywiście, że jestem zadowolony - skomentował Robert Kubica po pierwszym treningu przed niedzielnym wyścigiem o Grand Prix Abu Zabi, w którym uzyskał najgorszy czas.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kubica: Formuła rozwija się w sposób bardzo szybki INTERIA.PL

Kubica poinformował, że podczas pierwszego treningu przed niedzielnym wyścigiem o Grand Prix Abu Zabi skupiał się przede wszystkim na tym, co czeka go - i jego team Williams - w przyszłym sezonie mistrzostw świata Formuły 1.



Reklama

W tym roku Kubica pełni rolę kierowcy testowego i rozwojowego w brytyjskim teamie. Jego kontrakt przewidywał kilka startów w treningach przed wyścigami o GP, w tym w piątek w Abu Zabi, oraz udział w oficjalnych testach między zawodami. W czwartek ogłoszono, że w 2019 roku będzie kierowcą wyścigowym Williamsa.



- Byłem w bolidzie po raz pierwszy od czterech miesięcy, więc oczywiście, że jestem zadowolony. Na początku, gdy wyjechałem z garażu, nie było źle. Później testowaliśmy różne ustawienia, więc bardziej skupiałem się na tym, co czeka nas w przyszłym roku, musiałem się pewnych rzeczy nauczyć. Warto było to zrobić, ta wiedza, co dalej, w którą stronę mamy podążać, jest bardzo przydatna - ocenił Kubica w rozmowie opublikowanej na oficjalnym profilu Williamsa na Twitterze.

W przyszłym tygodniu polski kierowca weźmie udział w oficjalnych testach na torze w Abu Zabi, na którym w niedzielę odbędzie się ostatnia runda mistrzostw świata.



- W ten weekend będę się zachowywał jak zwykle, choć oczywiście czeka mnie więcej kontaktów z mediami. Ale z czasem stracą zainteresowanie... W poniedziałek mamy przerwę, a we wtorek i środę ważne testy, ponieważ po raz pierwszy sprawdzimy opony na 2019 rok. To kluczowe testy, mamy sporo do odkrycia i opanowania - przyznał.



Podczas pierwszego piątkowego treningu temperatura toru była wyższa niż 40 stopni Celsjusza. To nie są najlepsze warunki ani dla kierowców, ani dla pojazdów.

Zdjęcie Robert Kubica na torze w Abu Zabi / PAP/EPA

- Taki upał jeszcze bardziej uwypukla pewne problemy, ale to dobrze. Opony trzeba testować w wymagających warunkach, a to będzie pierwsza okazja do tego przed kolejnym sezonem. Same auta będą trochę inne, ale opony są sercem bolidu, więc musimy zgromadzić o nich jak najwięcej informacji - wyjaśnił Kubica.



Polak pokonał w piątek okrążenie w czasie 1.42.992, tj. o ok. 4,5 sekundy wolniej od najszybszego w tej sesji Holendra Maxa Verstappena (Red Bull).



Niedzielny, kończący sezon wyścig rozpocznie się o godz. 14.10. Tytuł mistrzowski już wcześniej zapewnił sobie Brytyjczyk Lewis Hamilton (Mercedes GP).