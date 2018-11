Polski kierowca Williamsa Robert Kubica pozytywnie ocenił testy opon na torze Yas Marina w Abu Zabi, ale dodał, że byłby bardziej zadowolony, gdyby pokonał więcej okrążeń.

Kubica miał okazję wypróbować opony na przyszły sezon podczas testów we wtorek i w środę. Nie chciał jednak porównywać ich z oponami, na jakich ścigano się w niedawno zakończonym sezonie.

- Podobnie jak wszystkie zespoły, staraliśmy się poznać nowe opony i różne mieszanki. Nie testowaliśmy dzisiaj opon z 2018 roku, więc nie mamy rzetelnego porównania - skomentował Kubica, cytowany przez soymotor.com.



Nasz kierowca ocenił, że nowe opony mogą być nieco lepsze, ale nie spodziewa się wielkich różnic.



- Wykonaliśmy nasz program, a teraz przeanalizujemy wyniki z naszymi inżynierami i zobaczymy, co zrobi Pirelli, a potem zaczniemy pracować z myślą o następnym sezonie - powiedział Kubica.

Doświadczony kierowca zapewnił, że osiągnął założone przed testami cele, przyznał jednak, że wolałby spędzić na torze więcej czasu. - Skupiliśmy się na konkretnych rzeczach i wykonaliśmy nasz program w stu procentach. To pozytywne. Te testy są dla nas punktem wyjścia - powiedział Robert Kubica.

Uwagi tak doświadczonego kierowcy są niezwykle cenne dla Williamsa w przygotowaniach do nowego sezonu. Polak podkreślił, że w tym momencie stara się przede wszystkim zrozumieć i pomóc poprawić to, co nie funkcjonowało najlepiej w minionym sezonie.



- Przez zimę niewiele będę mógł pomóc, ale jak tylko samochód zacznie jeździć, ocenimy jego mocne strony i rzeczy, które możemy poprawić - dodał Robert Kubica.

