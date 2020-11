W tym roku mija 10 lat od niezapomnianego przejazdu Roberta Kubicy z kwalifikacji na słynnym torze Suzuka w 2010 roku. To właśnie wtedy, podczas Q3, Polak popisał się nieprawdopodobnym przejazdem, który również jemu samemu głęboko zapadł w pamięci. Do popisu Kubicy i jego mowy ciała postanowił wrócił dyrektor sportowy Renault, Alan Permane.

Stroniący od pochwał samego siebie i nieskory do egzaltacji Kubicy sam po czasie przyznał, że było to jego najlepsze okrążenie w karierze.



A skoro nawet polski kierowca, za którym niezliczona ilość "kółek", dokonał takiego wskazania, to niewątpliwie przed dekadą dokonał rzeczy niebywałej.



I tak w istocie było. Przejazd Kubicy w trzeciej części kwalifikacji do wyścigu o Grand Prix Japonii był ze wszech miar nieprawdopodobny.



Polak popisał się praktycznie idealnym przejazdem, niemal cały czas trzymając pedał gazu wciśnięty w podłogę. W rezultacie zajął czwarte miejsce, ale wrażenie zrobiło coś innego - w stosunku do poprzedniego pojazdu poprawił się aż o ponad 8 dziesiątych sekundy. Żaden inny kierowca nawet nie zbliżył się do takiego progresu.

Do tego szalonego przejazdu teraz, w podcaście Beyond the Grid, odniósł się Alan Permane, dyrektor sportowy zespołu Renault, którego bolidem w tamtym czasie jeździł krakowianin.



Brytyjczyk raz jeszcze wrócił do tamtych wydarzeń, a zwłaszcza opisał reakcję samego Polaka, który sprawiał wrażenie zszokowanego tym, co się stało.

"Wysiadł z bolidu i był kompletnie blady. Cały się trząsł i powiedział, że nawet nie może teraz rozmawiać, musi usiąść i uspokoić się. Stwierdził, że nigdy nie przejechał takiego okrążenia, nigdy nie włożył takiego wysiłku w okrążenie. Nie wiem, czy nie przestraszył się tego, co zrobił - wyznał Permane, a jego słowa cytuje portal powrotroberta.pl.



W tej samej audycji dyrektor Renault stwierdził, że Kubica był wyjątkowym talentem. Takie perły, jak Polak, rodzą się jedna na milion.

