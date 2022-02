F1 rezygnuje z klękania przed wyścigiem

Wojciech Kulak F1

Włodarze Formuły 1 kilka dni temu zapowiedzieli kolejną zmianę, która wejdzie w życie wraz z sezonem 2022. Według wstępnych zapowiedzi, zawodnicy przed każdym wyścigiem nie będą już klękali w ramach kampanii We Race As One. - Nadszedł czas na kolejny ruch i podjęcie innych działań – oznajmił Stefano Domenicali, szef serii.

Zdjęcie Sebastian Vettel / James May / East News