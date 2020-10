To, co nigdy wcześniej nie udało się żadnemu zespołowi, już wkrótce może przypaść w udziale zespołowi Mercedesa. Niewiele potrzeba, aby Mercedes sięgnął po siódmy tytuł mistrza świata konstruktorów z rzędu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sandra Dziwiszek spotyka się z kierowcą F1 Nicolasem Latifim. Wideo INTERIA.TV

Wkrótce w świecie F1 może paść kolejny rekord. Tym razem chodzi o zespół Mercedesa, który siódmy raz z rzędu najprawdopodobniej sięgnie po tytuł mistrza świata konstruktorów.

Reklama

Tym samym Mercedes być może zapisze się na pierwszym miejscu, zrzucając ze szczytu listy Ferrari, które w latach 1999-2004 wygrywało sześć sezonów z rzędu.

Aktualnie zespół Hamiltona ma przewagę nad drugim Red Bullem wynoszącą 209 punktów.

Wystarczy, że Lewis Hamilton albo Valtteri Bottas zajmą co najmniej czwarte miejsce i rekord stanie się faktem.

Kolejny wyścig zaplanowano we włoskiej Imoli. To już trzeci wyścig F1 we Włoszech w tym roku. Grand Prix Emilii-Romanii zaplanowano na najbliższy weekend. Kierowcy powrócą do Imoli po czternastu latach absencji.

AB