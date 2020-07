Sześciokrotny mistrz świata Formuły 1 przygotowuje się do renegocjacji umowy z Mercedesem. Lewis Hamilton żąda podwyżki rocznej sumy zarobków do 40 milionów funtów. Tym samym może zostać najbogatszym sportowcem w historii Wielkiej Brytanii.

Według medialnych doniesień Lewis Hamilton chce poprawy warunków swojego kontraktu z Mercedesem, żądając konkretnych zmian w okresie renegocjacji umowy. W 2021 roku brytyjski kierowca Formuły 1 chce zarabiać 40 milionów funtów rocznie.

Obecnie zarobki Hamiltona w Mercedesie sięgają rocznie 36 milionów funtów. Podwyżka oznaczałaby znaczny wzrost osobistej wartości kierowcy do 224 milionów funtów, czyniąc go najbogatszym brytyjskim sportowcem w historii.

Rzeczywiste rozmowy między Mercedesem a Hamiltonem mają ruszyć po starcie sezonu Formuły 1, który rusza już w najbliższą niedzielę 5 lipca podczas Grand Prix Austrii. Wstępne negocjacje kontraktu zostały wstrzymane z uwagi na wybuch pandemii.

Zdaniem brytyjskich mediów relacje pomiędzy Toto Wolffem - dyrektorem wykonawczym Mercedesa w Formule 1 a Hamiltonem są dobre. W pewnym sensie ucina to zatem spekulacje, czy Hamilton zostanie w Mercedesie, a może w nowym sezonie wybierze zespół Ferrari.

Zdaniem eksperta Sky Sports, wszystko może jednak zdarzyć. Trzeba mieć bowiem na uwadze cięcia kosztów spowodowane pandemią, ewentualne odejście Wolffa i wycofanie się Mercedesa ze świata F1. Wtedy zapewne oferta Ferrari byłaby jedną z lepszych opcji dla sześciokrotnego mistrza świata.

