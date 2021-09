W poniedziałek poinformowano, że Valtteri Bottas przejdzie niebawem do zespołu Alfa Romeo, by zastąpić Kimiego Raikkonena. W tej sytuacji drugi z kierowców ekipy Mercedesa, czyli Lewis Hamilton, skierował do Bottasa podziękowania za lata współpracy, okraszone masą komplementów w kierunku Fina.

- Jestem niesamowicie dumny z tego, że miałem możliwość pracowania z Valtterim przez ostatnie pięć lat. Motywowaliśmy się wzajemnie - podkreślił Hamilton. - To był najlepszy kolega z teamu, z jakim miałem przyjemność pracować - ocenił Brytyjczyk.

To zaskakujące stwierdzenie o tyle, że nawet podczas ostatniego GP Holandii komentatorzy mówili o pewnych niesnaskach między Brytyjczykiem i Finem.

Reklama

Emocjonalne pożegnanie ze strony Hamiltona

Hamilton bezpośrednio zwrócił się w swoim oświadczeniu do Bottasa. - Twoja szybkość i odporność na stres robiły wrażenie. Ale to, co cię naprawdę wyróżnia, to fakt, jakim człowiekiem i kolegą jesteś. Wiem, że masz przed sobą świetlaną przyszłość. Dziękuję ci za twoje wsparcie. Życzę ci wszystkiego, co najlepsze - zakończył.

JK